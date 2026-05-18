2026年7⽉5⽇より放送開始！TVアニメ『鉄鍋のジャン！』、原因は⾃分にある。がオープニング主題歌「⽕宴」を担当！

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「料理は勝負！」が信条の異⾊の主⼈公‧秋⼭醬と個性豊かなライバルたちとの型破りな料理バトルが爆発的な⼈気を博し「週刊少年チャンピオン」で連載されたシリーズ累計発⾏部数1,000万部を超える伝説の激ヤバ料理バトル漫画『鉄鍋のジャン！』（KADOKAWA刊）。

今回、テレビ東京での放送情報やメインPV(表ver)が解禁された。放送は2026年7⽉5⽇より毎週⽇曜⼣⽅5時30分〜テレ東系列6局ネットにて放送開始となる。

「料理は勝負！」誰よりも美味いものを創り常に勝負にこだわる主⼈公のジャンと、「料理は⼼」をモットーに純粋無垢で才能溢れるキリコ。⽇本⼀の中華料理店「五番町飯店」で鎬を削るライバル⼆⼈の料理⼈が中華⽇本⼀を⽬指し、魔法のような必殺の料理で⼀癖も⼆癖もある個性豊かな猛者たちが集う激闘の中華料理トーナメントに挑む！さらに画⾯越しでも匂い⽴つ極上の絶品料理も注⽬の本作は、2026年7⽉5⽇より毎週⽇曜⼣⽅5時30分〜テレ東系列6局ネットにて放送開始。

さらにオープニング主題歌を務めるのは全国ツアーで3万7000⼈を動員し、今勢いに乗る7⼈組ダンスボーカルグループ「原因は⾃分にある。」に決定。疾⾛感と共に「⽕宴」を歌い上げる。

●楽曲情報

オープニング主題歌

原因は⾃分にある。

「⽕宴」

作詞：Kiyoki

作曲：SARVAL

編曲：SARVAL, Orcaにゃん, 真⽩あまね

レーベル：ユニバーサルミュージック

＜原因は⾃分にある。プロフィール＞

ジャパンカルチャーを牽引する、新解釈アイドルグループ『原因は⾃分にある。』

ネットカルチャーを代表する奇才から楽曲提供を受け、ミュージックビデオでは2Dのキャラとコラボなど2次元と3次元の架け橋的な存在をも体現する。

ライブでは、「シニカルな世界観‧表情管理1000%のアイドル」など両極端にパラメーターを振り切った表現を⾃在に操る。

●作品情報

「鉄鍋のジャン！」

2026年7⽉5⽇より毎週⽇曜⼣⽅5時30分〜

テレ東系列6局ネットにて放送開始

【STAFF】

原作：⻄条真⼆（KADOKAWA刊）

監督：あおきえい

シリーズ構成：上江洲 誠

キャラクターデザイン‧総作画監督：松本昌⼦

料理作画監督：奥⽥ 淳、花村千尋

メインアニメーター：牧野⻯⼀

⾊彩設計：篠塚真理⼦

美術監督：内藤 健

撮影監督：津⽥涼介

CGディレクター：井⼝光隆

編集：右⼭章太

料理監修‧コーディネート：佐藤貴⼦

調理科学監修：樋⼝直哉

⾳楽：菊⾕知樹

⾳響効果：⾺場將実

オープニング主題歌：原因は⾃分にある。「⽕宴」（SDR / Polydor Records）

⾳響監督：明⽥川 仁

⾳響効果：⾺場將実

⾳響制作：マジックカプセル

アニメーション制作：TROYCA

製作：「鉄鍋のジャン！」製作委員会

【キャスト】

⼾⾕菊之介∕⻑⾕川育美∕天粼滉平∕M‧A‧O∕

櫻井孝宏∕村⽥⼤志∕⼩林祐介∕天⽥益男∕津⽥健次郎

©⻄条真⼆/KADOKAWA/「鉄鍋のジャン！」製作委員会

関連リンク

アニメ「鉄鍋のジャン！」公式サイト

https://tetsujan.com