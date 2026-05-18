

夏季の｢体操服登校｣

高松市の桜町中学校では、「体操服」で登校する生徒がいます。

（桜町中学校／佐々木秀幸 生徒指導主事）

「暑さ対策のために制服・体操服、自分で選択できるような校則にしています」

桜町中学校では3年ほど前から夏季の「体操服登校」を認めています。

（生徒）

「制服に比べると通気性もよくてかなりいい」

「（制服で）ずっと座っているときだったりとかは暑いなって感じるときがある。（体操服は）涼しくて楽な感じがする」

（桜町中学校／佐々木秀幸 生徒指導主事）

「生徒の方からの声もありましたので、それに応えた形にもなる。各自自分の体調や気候に合わせて暑さ対策をしてほしい」

「体操服登校」は9月末までの予定ですが、気温の状況などで期間を延ばすことも検討しています。

熱中症による搬送 2025年の同じ時期の約1.5倍

熱中症による搬送者は、消防庁によりますと5月1日から10日までで全国ではすでに500人を超えています。2025年の同じ時期と比べると約1.5倍になっています。

香川県では9人で、こちらも2025年と比べ増えています。

では、どんな場所で発生したのか……敷地内を含めた住居での発生が4分の1を占め、次いで道路などとなっています。

対策として、消防庁は部屋の中でもエアコンなどを使って室温を下げることや、屋外では日傘や帽子などで暑さを避けることを呼び掛けています。

電気代も値上げとなりますが体・命を守るために使用するようにしてください。