女優・沢尻エリカ（４０）に関する報告にネットで驚きの声が上がった。

日本テレビ系バラエティー番組「サクサクヒムヒム」（土曜・午後１１時半）の公式ＳＮＳが１８日までに更新され、「次回のサクヒムは… まさかのご本人登場！『沢尻エリカ』」と２３日放送回に沢尻がゲスト出演することを告知。「赤裸々トークや人生相談も！」とし、ＳｎｏｗＭａｎ・佐久間大介やバナナマン・日村勇紀の代役となるハライチ・澤部佑とトークする切り抜き場面が公開された。

沢尻は小顔が際立つアップヘア、シンプルな白Ｔシャツで美ぼう全開。４月に４０歳になったばかり。レアなトークバラエティー出演にネットは「えっ！あの、沢尻エリカ？驚きです」「エリカ様ぁぁぁ」「サクサクヒムヒムに沢尻エリカさんが出ますかぁ〜」「楽しみすぎるｗ」「推しと推しの共演ってアガる」「神回の予感」「まじでエリカ様回やばぁ」「リアルリカちゃん人形みたい」「エリカ様４０？！綺麗過ぎる」「なんで沢尻エリカなんだ？笑」と仰天した。

沢尻は２０２４年２月に舞台「欲望という名の電車」で約４年ぶりに女優に復帰した。