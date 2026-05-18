先週も、１５日のＷ杯メンバー発表において選出された欧州組の選手たちが欧州各国リーグで活躍を見せた。

スコットランド１部リーグでは、ＦＷ前田大然（セルティック）が３７節マザーウェル戦（３―２）で、フル出場して１ゴールを挙げると、最終節のハーツ戦（３―１）は、終了間際に劇的な決勝ゴールを決め、チームを５連覇に導いた。今季１４得点とした。

オランダ１部・フェイエノールトのＦＷ上田綺世は最終節・ズウォレ戦は欠場も、今季３１試合２５ゴールで日本人初の得点王タイトルの快挙を達成した。２位に８ゴール差をつける独走だった。ＤＦ板倉滉（アヤックス）はヘーレンフェイン戦（０―０）にフル出場した。

イングランドでは、ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）がマンチェスターＣ戦（０―３）に後半３０分から出場。ブレントフォード戦（２―２）にはフル出場した。ＭＦ田中碧（リーズ）は、トットナム戦（１―１）で先発し、後半追加タイムに退いた。ブライトン戦（１―０）では後半１５分までプレーした。

スペインでは、ＭＦ久保建英（Ｒソシエダード）がジローナ戦（１―１）で先発し、後半１２分までプレーした。

ドイツでは、ＭＦ堂安律（フランクフルト）がシュツットガルト戦（２―２）にフル出場。ＭＦ佐野海舟（マインツ）はハイデンハイム戦（２―０）でフル出場した。ＦＷ塩貝健人（ウォルフスブルク）はザンクトパウリ戦（３―１）で後半４３分から途中出場となった。イタリアでは、ＧＫ鈴木彩艶（ざいおん、パルマ）がコモ戦（０―１）にフル出場した。