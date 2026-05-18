西口プロレスの公式Xが18日に更新され、21日に所属する長州小力（54）に関する重要な発表を予定していることを案内した。長州小力は4月に信号無視や無免許運転をしたとして、道交法違反の疑いで書類送検されていた。

「西口プロレスに関する重要なお知らせについて」とし、文書を公表。「西口プロレスを主催する株式会社ウエストゲートエンタテインメントは、2026年5月21日（木）に、当団体に所属する長州小力に関する重要な発表を予定しております」と伝え、「詳細につきましては、同日、西口プロレス公式Xを通じて発表いたします」と続けた。

「日頃より応援いただいておりますファンの皆様、関係者の皆様には、ご心配をお掛けいたしますが、正式発表まで今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます」とし、「なお、現時点で本件に関する個別のお問い合わせにはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください」と記した。

長州小力は4月9日午前、中野区の交差点で警察官が交通違反の取り締まり中、小力が運転する乗用車が信号無視をし、停止させたところ、免許証の期限切れが発覚したという。