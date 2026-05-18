【オーケー最新チラシ】ストックに便利な冷凍炒飯が322円！惣菜の増量など今週もお得が満載《5月24日まで》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2026年5月18日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

忙しい毎日を助ける冷凍食品がお得！

まず押さえておきたいのが、一時的に安く仕入れることができたという理由から値下げされた商品です。一例を紹介します。

●ニチレイ 本格炒め炒飯 450g

商談時使用売価972円から6.6割引の322円に。

●Table Mark（テーブルマーク） ごっつ旨いお好み焼 1食

商談時使用売価691円から5.8割引の288円に。

●Pasco 銀チョコロール 1個

商談時使用売価176円から3.9割引の105円に。

●LION システマ ハブラシ しっかり毛腰タイプ 超コンパクト ふつう 1本

商品時使用売価343円から4.9割引の173円に。

三郷中央・王子堀船・高円寺・湘南台・平野・青葉台・札の辻・板橋本町・南大井店では取り扱いがありません。

●ジョンソン パイプユニッシュ 800g×2本パック

商談時使用売価1031円から6.1割引の393円に。

三郷中央・王子堀船店では取り扱いがありません。

今週増量の惣菜＆弁当

続いて、いつもより増量中でお得な惣菜を紹介します。

●国産山芋とろーり焼 あご出汁使用

4枚+1枚増量...261円

●手羽元あぶり焼チキン

6本+1本増量...314円

●ふっくら揚げたこ焼き

8個+2個増量...303円

●焼きとり丼 超特選醤油入り

鶏肉15％増量...376円

上記4商品は、狛江・お台場・札の辻・日本橋久松町・東雲・新座野火止・梶野町・平野店では取り扱いがありません。

●5種のナムル

だいこん・もやし10％増量...314円

食料品の表示価格はオーケーの会員が現金払いで支払いした場合の価格です。非会員・カード払いの場合は、食料品の価格が異なります（酒類を除く）。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部