東京の水上から眺める、圧倒的なパノラマと伝統の味。江戸前汽船は、新木場桟橋を発着し東京スカイツリー周辺を巡る「隅田川周遊2.5時間ランチクルーズプラン」を、2026年7月12日より日曜・祝日の昼便限定で定例運航します。

今春の限定運航では満席が続出したこの人気プラン。国産牛ステーキともんじゃ焼き食べ放題という贅沢な食に加え、隅田川に架かる歴史的橋梁や鉄道橋を真下から仰ぎ見る、インフラファン垂涎の絶景が楽しめます。すでに5月11日より予約受付を開始しており、この夏の週末おでかけの目玉として注目が集まっています。

スカイツリーを間近に望む2.5時間のゆったり周遊

船上ならではの視点で楽しむ東京のシンボル

本プランの最大の魅力は、隅田川を上りながら船上ならではの視点で東京の景色を楽しめること。ルートは新木場桟橋〜隅田川（スカイツリー付近）周遊の2.5時間。橋を眺めながら航行し、東京スカイツリーが間近に見える絶好のポイントまでゆったりと進みます。

日曜・祝日の昼便限定で利用しやすく

休日の12:00に出航するため、家族での会食やご友人との集まり、観光のメインイベントとしても利用しやすい時間帯に設定されています。これまでの期間限定から定例運航へと変わったことで、予定も立てやすくなりました。

船上で味わう国産牛ステーキともんじゃ焼き

贅沢な「国産牛ステーキ100g」がセットに

「隅田川周遊2.5時間ランチクルーズ」限定の国産牛ステーキ

食事の満足度もこのクルーズの大きな特徴です。江戸前汽船自慢のもんじゃ焼き食べ放題と、アルコール・ソフトドリンクの飲み放題に加え、本プラン限定で「国産牛ステーキ100g」が提供されます。

ライブ感あふれる鉄板焼きスタイル

江戸前汽船自慢のもんじゃ焼き

船に備え付けられた鉄板で自ら焼き上げる特別なスタイルは、水上という空間と相まって、より一層贅沢なランチタイムを演出してくれます。焼き上がる音や香りを楽しみながら、アツアツの料理を堪能できます。

水上から眺める東京のインフラと橋梁美

鉄道ファン必見！隅田川橋梁と列車の共演

永代橋（画像：Pixta）

注目したいのは、新木場から隅田川を遡上するルートならではの「橋梁鑑賞」です。特にスカイツリー付近では、東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）の隅田川橋梁などを間近で観察できるチャンスでもあります。

歴史と構造を感じる「橋の博物館」

隅田川には歴史的・構造的に価値の高い橋が多数架かっており、これらを下から見上げる体験は水上クルーズでしか味わえません。列車のジョイント音を頭上に聞きながら、もんじゃ焼きとステーキを頬張る休日は、鉄道ファンやインフラファンにとってもたまらないひとときになるはずです。JR京葉線、東京メトロ有楽町線、りんかい線の3路線が乗り入れる新木場駅から無料の専用シャトルバスでアクセスできることも、おでかけプランに組み込みやすいポイントと言えるでしょう。

隅田川周遊2.5時間ランチクルーズ 概要

・運航開始日：2026年7月12日(日)

・運航日：日曜・祝日の昼便

・運航ダイヤ：12:00〜14:30（2.5時間周遊）

・ルート：新木場桟橋〜隅田川（スカイツリー付近）周遊

・料金：9,900円（税込）

・料金に含まれるもの：乗船料、もんじゃ焼き食べ放題、アルコール＆ソフトドリンク飲み放題、国産牛ステーキ100g

予約は2026年5月11日より受付を開始しており、江戸前汽船の公式WEB予約サイトまたはお電話（03-6276-9963）にて申し込みが可能です。

普段見上げているスカイツリーや、何気なく渡っている隅田川の橋。視点を変えて船の上から眺めるだけで、東京の街はまったく違った表情を見せてくれます。美味しいもんじゃやステーキを焼きながら、列車の通過音をBGMに川風を感じる――。そんな「欲張りな休日」を、新木場発の屋形船で体験してみてはいかがでしょうか。

（画像：株式会社浜友E.F.）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）