「次のW杯を目指すと言ったら結構な人に笑われた」それでもたどり着いた５度目の大舞台──長友佑都の異常性と読めない未来【日本代表】
「集大成でしょうね」
2026年5月17日に開催された代表選出会見。５大会連続W杯メンバー入りを果たした長友佑都は、「今回のワールドカップを自分のサッカー人生においてどんな大会にしたいか？」と問われると、そう答えた。
「ワールドカップで優勝して、最高の形で終えたい」
2025年12月30日、長友はFC東京とＪ１百年構想リーグ期間の契約を更新した。つまり、W杯後の予定は白紙なわけだ。しかし──。
「またワールドカップ後に何を言い出すか分からないので、自分でも。今は想像できないですが。ですので、あくまで現時点での集大成です（笑）」
実際、カタール大会のラウンド16・クロアチア戦後（スコアは１−１、ＰＫ戦１−３）に一時は現役引退も考えた。それでも立ち止まり、３年半、己の力を信じて走り続けた。
「カタール大会の決勝、アルゼンチン対フランスの戦い（スコアは３−３、前者がＰＫ戦を４−２で制した）を観て興奮して。ここをなぜ目指さないんだと。『お前、弱いな』と自分自身に投げかけ、ファイナルの舞台に立ちたいと思いました」
そして、周囲の雑音を覆してW杯に改めてたどり着いた。
「カタール大会の後、僕が次のW杯を目指すと言ったら結構な人に笑われたんで。でも、僕は信じていた。自分を疑ったことはないですし。信念を持ってここまで来れたから、今の自分がいる」
不可能を可能にする行動力とメンタリティはある意味異常。この男の未来は、本人でさえ予測できない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
2026年5月17日に開催された代表選出会見。５大会連続W杯メンバー入りを果たした長友佑都は、「今回のワールドカップを自分のサッカー人生においてどんな大会にしたいか？」と問われると、そう答えた。
「ワールドカップで優勝して、最高の形で終えたい」
2025年12月30日、長友はFC東京とＪ１百年構想リーグ期間の契約を更新した。つまり、W杯後の予定は白紙なわけだ。しかし──。
実際、カタール大会のラウンド16・クロアチア戦後（スコアは１−１、ＰＫ戦１−３）に一時は現役引退も考えた。それでも立ち止まり、３年半、己の力を信じて走り続けた。
「カタール大会の決勝、アルゼンチン対フランスの戦い（スコアは３−３、前者がＰＫ戦を４−２で制した）を観て興奮して。ここをなぜ目指さないんだと。『お前、弱いな』と自分自身に投げかけ、ファイナルの舞台に立ちたいと思いました」
そして、周囲の雑音を覆してW杯に改めてたどり着いた。
「カタール大会の後、僕が次のW杯を目指すと言ったら結構な人に笑われたんで。でも、僕は信じていた。自分を疑ったことはないですし。信念を持ってここまで来れたから、今の自分がいる」
不可能を可能にする行動力とメンタリティはある意味異常。この男の未来は、本人でさえ予測できない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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