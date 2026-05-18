女性の新しいセクシーさを追求。RAVIJOUR、上品な華やかさと品格を纏うランジェリーコレクションを公開

「セクシーに生きる Just be yourself」をステートメントに、女性の新しいセクシーさを追求し、ワンランク上のスペシャルなアイテムを提案するランジェリーブランド「RAVIJOUR （ラヴィジュール）」はこのほど、「2026 COLLECTION #5」のビジュアルを解禁。掲載アイテムは5月8日より販売開始しました。

■上品な華やかさと品格を纏う、ランジェリーコレクション

重なり合う花びらが織りなす、奥行きの美しさ。

ダイナミックでありながら、どこか繊細な佇まいのブラ。

＜Items＞

ミュレナ グラマーアップ ブラ 8,900円〜

ミュレナ エンブロイダリー ショーツ・Tバック 3,900円

ラナルミエル ストレッチレース ショーツ・Tバック 3,900円

カラー：ブラック／ホワイト／ベージュ

なめらかなサテンの艶が、肌に濃密な色気を描く。

内側から溢れる美しさ映すブラ。

＜Items＞

ソレーヌ グラマーアップ ブラ 7,500円〜

ソレーヌ ショーツ・Tバック 3,400円

カラー：ブラック／レッド／グリーン

夜空に散りばめた星のように、視線を奪う煌めき。

ミステリアスな色気を引き出すブラ。

＜Items＞

ミアエルス トリックリフト ブラ 7,500円〜

ミアエルス ショーツ・Tバック 3,400円

カラー：ブラック／ネイビー

特設ページ：https://ravijour.com/blog/post.php?bid=428

（エボル）