女性の新しいセクシーさを追求。RAVIJOUR、上品な華やかさと品格を纏うランジェリーコレクションを公開
「セクシーに生きる Just be yourself」をステートメントに、女性の新しいセクシーさを追求し、ワンランク上のスペシャルなアイテムを提案するランジェリーブランド「RAVIJOUR （ラヴィジュール）」はこのほど、「2026 COLLECTION #5」のビジュアルを解禁。掲載アイテムは5月8日より販売開始しました。
■上品な華やかさと品格を纏う、ランジェリーコレクション
重なり合う花びらが織りなす、奥行きの美しさ。
ダイナミックでありながら、どこか繊細な佇まいのブラ。
＜Items＞
ミュレナ グラマーアップ ブラ 8,900円〜
ミュレナ エンブロイダリー ショーツ・Tバック 3,900円
ラナルミエル ストレッチレース ショーツ・Tバック 3,900円
カラー：ブラック／ホワイト／ベージュ
なめらかなサテンの艶が、肌に濃密な色気を描く。
内側から溢れる美しさ映すブラ。
＜Items＞
ソレーヌ グラマーアップ ブラ 7,500円〜
ソレーヌ ショーツ・Tバック 3,400円
カラー：ブラック／レッド／グリーン
夜空に散りばめた星のように、視線を奪う煌めき。
ミステリアスな色気を引き出すブラ。
＜Items＞
ミアエルス トリックリフト ブラ 7,500円〜
ミアエルス ショーツ・Tバック 3,400円
カラー：ブラック／ネイビー
特設ページ：https://ravijour.com/blog/post.php?bid=428
（エボル）