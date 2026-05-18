¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢ºäÅì¤µ¤ó¡ª¡¡¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î´é¡¦ºäÅì¹©¤¬¡ÈÂ´¶È¡É¡Ä¡Ä10Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢º£¤À¤«¤é¸ì¤ì¤ë¤³¤È
¼èºà¡¦Ê¸¡§¥ß¥¯¥Ë¥·¥ª¥ê
»£±Æ¡§ÅÏ²ñ½Õ²Ã
ÊÔ½¸¡§¾¾²¬¹É»Ò¡¿¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥¦¡¼¥Þ¥óÊÔ½¸Éô
¢¨¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡Ø¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²áµîºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Prime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¤«¤é¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤È¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡¢¤½¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÎ¹Ï©¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿ºäÅì¹©¤µ¤ó¤¬ÈÖÁÈ¤«¤é¡ÈÂ´¶È¡É¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¹¤Î¡È¸«ÆÏ¤±¿Í¡É¤Ç¤â¤¢¤ëºäÅì¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤ê¡¢¥í¡¼¥º¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤ä¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¤¿¤Á¤Ë¥í¡¼¥º¤òÅÏ¤·¤¿¤ê¤È¡¢½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦ÈÖÁÈ¤Î¡È´é¡É¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë°ì¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊºäÅì¤µ¤ó¤Ë¡¢10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö¸«ÆÏ¤±¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÎ¹Ï©¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°ì¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤À¥·¡¼¥º¥ó1
¡½¡½µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤âºÇ½é¤ÎÇÛ¿®¤«¤é10Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ºäÅì¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¸«ÆÏ¤±¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¤ª»Å»ö¤ÎÏÃ¤¬Íè¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¾ò·ï¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤ª¼õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö½é¤Ï¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤¬¡¢Á´Á³¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤â°ì¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç½éÅÐ¾ì¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¡È¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºäÅì¤µ¤ó¡É¤È¤·¤Æ¤Î·¿¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ò¥Ð¥Á¥Ã¤ÈÃå¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¼«¿È¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤â¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄêÃå¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢Êª¸ì¤ÎÀßÄê¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤«¤é¡¢¼êÃµ¤ê¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æâ¿´¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤â¤È¤â¤È¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢Á°Îã¤«¤é¥È¥ì¡¼¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¼«Ê¬¤ÎÎ®µ·¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¢¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¤È°ì½ï¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½»î¹Ôºø¸í¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¸«ÆÏ¤±¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼´¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ä¤ÏÎ¹¤Î¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤ä¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¤ÎÎ¹¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÈà¤é¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹Í¤¨¤Ë´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÈà¤é¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤¯¤À¤é¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»£±Æ´ü´Ö¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¿ô¥«·î´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤®¤å¤Ã¤È¶Å½Ì¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬Èà¤é¤Ë´³¾Ä¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¿¼¹ï¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¥í¡¼¥º¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤âÑÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ª»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¥í¡¼¥º¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÎ©¤Ä»þ¤Ë¤ÏËè²ó¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¼§¾ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÎ©¤Ä»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¶ËÅÙ¤Î¶ÛÄ¥¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤ÏËÍ¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥«¥á¥é¤Ë¤Ï±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢Èà¤é¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¿Í´Ö¤é¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤ë½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÊý¡¹¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬µî¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤ÏÉ¬¤ºÎé¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖµÙ¤ó¤Àµ¤¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×³¤³°¤Ç¤Î»£±ÆÀ¸³è
¡½¡½¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Î»£±ÆÃæ¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
1¿Í¤Ç³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÅ¹¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÍ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤òË×¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢Æ¬¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ïº£Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ¿´ÇÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤Þ¤êµÙ¤ó¤Àµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÍ¼«¿È¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç³¤³°¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÄñ¹³¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÏ¹Ò¤Î2½µ´Ö¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£âÔÁÛ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¿´¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤é¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½10Ç¯´Ö¡¢ËèÇ¯³¤³°¤Ç¤Î»£±Æ¤ËÆ±¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤È¡¢ºäÅì¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤ä¡¢¿ÍÊª¤Ê¤É¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ê¤«¤Ê¤«Èæ³Ó¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ð¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¤Ï¡¢µ×ÊÝ¤µ¤ó¤â»ä¤È°ì½ï¤Ç¼êÃµ¤ê¤Î¾õÂÖ¤«¤é»£±Æ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁÃ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µ×ÊÝ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤Èº£¤Ç¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¾®ÌøÄÅ¤µ¤ó¤¬µ×ÊÝ¤µ¤ó¤òÄ¶¤¨¤ëÎ¹¤ò¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤«¤é¡Ø¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤¬Âç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤µ¤ì¤Æ¡£¤É¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿Î¹Ï©¤òÊâ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤â¤³¤¦¤·¤Æ¥Ð¥È¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼¡¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤ëÊý¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ»¤ò¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥ë¤¬Éß¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤«¤é¡¢ºäÅì¤µ¤ó¼«¿È¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤ÆÁªÂò¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î³Ð¸ç¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¹¬¤»¤äÈá¤·¤ß¤ò¡¢²æ¤¬»ö¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ä¤Ï¤¿¤À¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°ì¤Ä¤Î¿¿¼Â¤Î°¦¤Î·Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£¸«ÆÏ¤±¿Í¤Î¤ß¤¾¸ì¤ì¤ë¤¢¤Î»þ¤ÎÈëÏÃ¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ø¤Î¡È¼Õ¼¡É
¡½¡½¥«¥¯¥Æ¥ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î»þ¤ÏºäÅì¤µ¤ó¤¬¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä»þ´Ö¤ÎÄ´À°¤ÏºäÅì¤µ¤ó¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤â¤½¤â°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Ë¾¤á¤Ð¡¢¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥¿¥¤¥à¤òÀß¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤½¤ì¤â¡¢1»þ´Ö±äÄ¹¤Ç¤¹¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï»ä¤ÎºÛÎÌ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥¯¥Æ¥ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼°Ê³°¤Ç¤â¡¢¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤éËÍ¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡¢¼Â¤Ï·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½»²²Ã¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤Ê¤É¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»²²Ã¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤·¤«¸òÎ®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤è¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ï¼õ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æü¾ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÃ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÎø°¦ÁêÃÌ¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½10Ç¯´Ö¤Î¸«ÆÏ¤±¿Í¤Î¤ª»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºäÅì¤µ¤ó¼«¿È¤â¿§¡¹¤Ê¤´·Ð¸³¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢ºäÅì¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«¡©
°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¤Î¶Ë¤ß¤Î½Ö´Ö¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯·Ð¸³¤Ï¡¢»ä¤Î¿´¤ò¤âË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ´°Î»¤·¤Æ¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤»¤ë¤³¤È¤â¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤â¡¢10Ç¯´Ö¡¢10¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÎ¹¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬Â´¶È¤·¤Æ¤â¡¢Î¹¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÎ¹¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ¹¤â¡¢¤É¤¦¤¾±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4³µÍ×
¡Ø¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§Prime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ
ÏÃ¿ô¡§Á´9ÏÃ
À½ºî¡§Amazon
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È¡§©2026 Warner Bros. International Television Production Limited. All Rights Reserved.