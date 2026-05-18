「本当にちょっとしたところの甘さ」ドイツ１部行きを逃がした日本人MFが本音 昇格チームとも「大きな差は感じない」【現地発】

「本当にちょっとしたところの甘さ」ドイツ１部行きを逃がした日本人MFが本音 昇格チームとも「大きな差は感じない」【現地発】