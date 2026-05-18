桑田佳祐、10年ぶりのソロシングル「人誑し / ひとたらし」の“謎を呼ぶ”CDジャケット公開

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桑田佳祐が、6月24日にソロとして10年ぶりとなる最新シングルCD「人誑し / ひとたらし」をリリースする。このたび、CDジャケットのデザインが公開された。

■ゴミ袋や廃品に混じって横たわる桑田佳祐のポートレートがデザインされたCDジャケット

最新シングルCD「人誑し / ひとたらし」は、ソロとしては2016年にリリースされた「君への手紙」以来10年ぶりとなるシングルCDで、「人誑し / ひとたらし」「AKANE On My Mind～饅頭こわい」「南谷ミュージック・シティー」の新曲3曲の収録が発表されている。特に前半2曲は、現在放送中のテレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』のオープニング/エンディング主題歌であり、シングル表題曲にもなっている「人誑し / ひとたらし」は、4月3日に先行配信リリースもされている。古希を迎えてから初となる楽曲、キャリア初のアニメ主題歌完全書き下ろし、10年ぶりのシングルCDであることなどトピックスが多い。

解禁となったシングルCD「人誑し / ひとたらし」のCDジャケットには、ゴミ袋や廃品に混じって横たわる桑田佳祐のポートレートがデザインされている。本ジャケットは、現在制作中のMVのワンシーンを切り出したものであることが、解禁とともに明らかになっている。人を惹きつける人物という意味を持つ“人誑し”だが、果たしてこの一枚絵はどのようなストーリーの中で描かれたワンシーンなのか。近日公開となるMVの続報を待とう。

また、7月8日に発売される同作品のアナログ盤のジャケットも同時に公開。こちらはCDとは違い、写真ではなく一輪の花を人間の口に擬態化させたグラフィックデザインとなっており、“人誑し”という言葉が持つ2面性が表現されている。

■リリース情報

2026.04.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「人誑し / ひとたらし」

https://taishita.lnk.to/hitotarashi

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.07.08 ON SALE

ANALOG「人誑し / ひとたらし」

■【画像】「人誑し / ひとたらし」アートワーク

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