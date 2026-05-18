新規設定ファンド一覧 5月第3週（5月11日～5月15日） 新規設定ファンド一覧 5月第3週（5月11日～5月15日）

リンクをコピーする みんなの感想は？

5月第3週（5月11日～5月15日）に新規設定されたファンドは以下の通り。



運用開始日

〇5月11日

ＪＰモルガン・フレキシブル・インカム・ファンド（毎月決算型）／ＪＦＬＩ（ＪＰモルガン・ＪＦＬＩ）

運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント



楽天・米国大型株式・プレミアム・インカム・ファンド（毎月決算型）（楽天・ＪＥＰＩ）

運用会社：楽天投信投資顧問



〇5月12日

アライアンス・バーンスタイン・日本株エンゲージメント投信（伴奏者）

運用会社：アライアンス・バーンスタイン



〇5月15日

三菱ＵＦＪゴールドファンド＜年１回決算型＞（純金世界）

運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント



三菱ＵＦＪゴールドファンド＜毎月決算型＞予想分配金提示型（純金世界）

運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント



ラップ型ファンドプレミアム（安定型プラス）（プレミアムバランス（安定型プラス））

運用会社：りそなアセットマネジメント



ラップ型ファンドプレミアム（安定成長型プラス）（プレミアムバランス（安定成長型プラス））

運用会社：りそなアセットマネジメント



株探ニュース