新規設定ファンド一覧 5月第3週（5月11日～5月15日）
5月第3週（5月11日～5月15日）に新規設定されたファンドは以下の通り。
運用開始日
〇5月11日
ＪＰモルガン・フレキシブル・インカム・ファンド（毎月決算型）／ＪＦＬＩ（ＪＰモルガン・ＪＦＬＩ）
運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
楽天・米国大型株式・プレミアム・インカム・ファンド（毎月決算型）（楽天・ＪＥＰＩ）
運用会社：楽天投信投資顧問
〇5月12日
アライアンス・バーンスタイン・日本株エンゲージメント投信（伴奏者）
運用会社：アライアンス・バーンスタイン
〇5月15日
三菱ＵＦＪゴールドファンド＜年１回決算型＞（純金世界）
運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント
三菱ＵＦＪゴールドファンド＜毎月決算型＞予想分配金提示型（純金世界）
運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント
ラップ型ファンドプレミアム（安定型プラス）（プレミアムバランス（安定型プラス））
運用会社：りそなアセットマネジメント
ラップ型ファンドプレミアム（安定成長型プラス）（プレミアムバランス（安定成長型プラス））
運用会社：りそなアセットマネジメント
株探ニュース
運用開始日
〇5月11日
ＪＰモルガン・フレキシブル・インカム・ファンド（毎月決算型）／ＪＦＬＩ（ＪＰモルガン・ＪＦＬＩ）
運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
楽天・米国大型株式・プレミアム・インカム・ファンド（毎月決算型）（楽天・ＪＥＰＩ）
運用会社：楽天投信投資顧問
〇5月12日
アライアンス・バーンスタイン・日本株エンゲージメント投信（伴奏者）
運用会社：アライアンス・バーンスタイン
〇5月15日
三菱ＵＦＪゴールドファンド＜年１回決算型＞（純金世界）
運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント
三菱ＵＦＪゴールドファンド＜毎月決算型＞予想分配金提示型（純金世界）
運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント
ラップ型ファンドプレミアム（安定型プラス）（プレミアムバランス（安定型プラス））
運用会社：りそなアセットマネジメント
ラップ型ファンドプレミアム（安定成長型プラス）（プレミアムバランス（安定成長型プラス））
運用会社：りそなアセットマネジメント
株探ニュース