「日経225ミニ」手口情報（18日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限19万7845枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月18日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の19万7845枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 197845( 197845)
ソシエテジェネラル証券 117866( 117866)
バークレイズ証券 37438( 37438)
SBI証券 95643( 36707)
楽天証券 52854( 30812)
松井証券 20119( 20119)
日産証券 10634( 10634)
三菱UFJeスマート 12121( 7725)
サスケハナ・ホンコン 7344( 7344)
JPモルガン証券 6310( 6310)
マネックス証券 5901( 5901)
ビーオブエー証券 4512( 4512)
ゴールドマン証券 2924( 2924)
みずほ証券 1906( 1906)
インタラクティブ証券 1801( 1801)
モルガンMUFG証券 1752( 1752)
フィリップ証券 1057( 1057)
大和証券 827( 827)
BNPパリバ証券 692( 692)
UBS証券 498( 498)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1670( 1670)
バークレイズ証券 1034( 1034)
ソシエテジェネラル証券 953( 953)
SBI証券 150( 84)
フィリップ証券 83( 83)
三菱UFJeスマート 103( 65)
ドイツ証券 55( 55)
JPモルガン証券 46( 46)
松井証券 39( 39)
マネックス証券 35( 35)
楽天証券 138( 32)
日産証券 10( 10)
インタラクティブ証券 6( 6)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 57( 57)
ABNクリアリン証券 38( 38)
フィリップ証券 14( 14)
JPモルガン証券 7( 7)
楽天証券 10( 6)
マネックス証券 6( 6)
ドイツ証券 5( 5)
SBI証券 6( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 197845( 197845)
ソシエテジェネラル証券 117866( 117866)
バークレイズ証券 37438( 37438)
SBI証券 95643( 36707)
楽天証券 52854( 30812)
松井証券 20119( 20119)
日産証券 10634( 10634)
三菱UFJeスマート 12121( 7725)
サスケハナ・ホンコン 7344( 7344)
JPモルガン証券 6310( 6310)
マネックス証券 5901( 5901)
ビーオブエー証券 4512( 4512)
ゴールドマン証券 2924( 2924)
みずほ証券 1906( 1906)
インタラクティブ証券 1801( 1801)
モルガンMUFG証券 1752( 1752)
フィリップ証券 1057( 1057)
大和証券 827( 827)
BNPパリバ証券 692( 692)
UBS証券 498( 498)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1670( 1670)
バークレイズ証券 1034( 1034)
ソシエテジェネラル証券 953( 953)
SBI証券 150( 84)
フィリップ証券 83( 83)
三菱UFJeスマート 103( 65)
ドイツ証券 55( 55)
JPモルガン証券 46( 46)
松井証券 39( 39)
マネックス証券 35( 35)
楽天証券 138( 32)
日産証券 10( 10)
インタラクティブ証券 6( 6)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 57( 57)
ABNクリアリン証券 38( 38)
フィリップ証券 14( 14)
JPモルガン証券 7( 7)
楽天証券 10( 6)
マネックス証券 6( 6)
ドイツ証券 5( 5)
SBI証券 6( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース