　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月18日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の19万7845枚だった。

◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　197845(　197845)
ソシエテジェネラル証券　　　117866(　117866)
バークレイズ証券　　　　　　 37438(　 37438)
SBI証券　　　　　　　 　　　 95643(　 36707)
楽天証券　　　　　　　　　　 52854(　 30812)
松井証券　　　　　　　　　　 20119(　 20119)
日産証券　　　　　　　　　　 10634(　 10634)
三菱UFJeスマート　　　　　　 12121(　　7725)
サスケハナ・ホンコン　　　　　7344(　　7344)
JPモルガン証券　　　　　　　　6310(　　6310)
マネックス証券　　　　　　　　5901(　　5901)
ビーオブエー証券　　　　　　　4512(　　4512)
ゴールドマン証券　　　　　　　2924(　　2924)
みずほ証券　　　　　　　　　　1906(　　1906)
インタラクティブ証券　　　　　1801(　　1801)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1752(　　1752)
フィリップ証券　　　　　　　　1057(　　1057)
大和証券　　　　　　　　　　　 827(　　 827)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 692(　　 692)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 498(　　 498)

◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1670(　　1670)
バークレイズ証券　　　　　　　1034(　　1034)
ソシエテジェネラル証券　　　　 953(　　 953)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 150(　　　84)
フィリップ証券　　　　　　　　　83(　　　83)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 103(　　　65)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　55(　　　55)
JPモルガン証券　　　　　　　　　46(　　　46)
松井証券　　　　　　　　　　　　39(　　　39)
マネックス証券　　　　　　　　　35(　　　35)
楽天証券　　　　　　　　　　　 138(　　　32)
日産証券　　　　　　　　　　　　10(　　　10)
インタラクティブ証券　　　　　　 6(　　　 6)

◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　57(　　　57)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　38(　　　38)
フィリップ証券　　　　　　　　　14(　　　14)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 7(　　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　　 6)
マネックス証券　　　　　　　　　 6(　　　 6)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 5(　　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース