　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月18日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の23万6832枚だった。

◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　236832(　236832)
ソシエテジェネラル証券　　　163271(　163271)
バークレイズ証券　　　　　　 64860(　 64860)
SBI証券　　　　　　　 　　　 94177(　 40983)
松井証券　　　　　　　　　　 27101(　 27101)
楽天証券　　　　　　　　　　 47504(　 21814)
日産証券　　　　　　　　　　 20373(　 20373)
サスケハナ・ホンコン　　　　 16060(　 16060)
JPモルガン証券　　　　　　　 11126(　 11126)
モルガンMUFG証券　　　　　　 10561(　 10561)
ビーオブエー証券　　　　　　 10117(　 10117)
三菱UFJeスマート　　　　　　 12806(　　7314)
マネックス証券　　　　　　　　6543(　　6543)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　5173(　　5173)
ゴールドマン証券　　　　　　　4982(　　4974)
野村証券　　　　　　　　　　　4212(　　4212)
インタラクティブ証券　　　　　3638(　　3638)
みずほ証券　　　　　　　　　　3538(　　3538)
広田証券　　　　　　　　　　　3521(　　3521)
UBS証券　　　　　　　 　　　　2776(　　2776)

◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　4520(　　4520)
ABNクリアリン証券　　 　　　　6040(　　4040)
バークレイズ証券　　　　　　　3515(　　3515)
フィリップ証券　　　　　　　　 415(　　 415)
松井証券　　　　　　　　　　　 413(　　 413)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 296(　　 154)
楽天証券　　　　　　　　　　　 191(　　　81)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 135(　　　55)
マネックス証券　　　　　　　　　51(　　　51)
JPモルガン証券　　　　　　　　　48(　　　48)
日産証券　　　　　　　　　　　　22(　　　22)
豊証券　　　　　　　　　　　　　14(　　　14)
ビーオブエー証券　　　　　　　2000(　　　 0)

◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　 135(　　 135)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　91(　　　91)
フィリップ証券　　　　　　　　　25(　　　25)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　16(　　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　13(　　　 7)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 7(　　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　15(　　　 5)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 5(　　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　　 5)
マネックス証券　　　　　　　　　 4(　　　 4)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース