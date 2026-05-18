「TOPIX先物」手口情報（18日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限2万1027枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月18日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万1027枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 21027( 21021)
ABNクリアリン証券 19560( 18932)
バークレイズ証券 12828( 12754)
モルガンMUFG証券 6481( 6331)
JPモルガン証券 7427( 5722)
ゴールドマン証券 8190( 3621)
BNPパリバ証券 2473( 2451)
サスケハナ・ホンコン 2146( 2146)
野村証券 2260( 1619)
ビーオブエー証券 1579( 1558)
シティグループ証券 3850( 1431)
みずほ証券 1254( 1020)
ドイツ証券 854( 854)
UBS証券 734( 684)
大和証券 718( 556)
広田証券 505( 505)
日産証券 492( 492)
SBI証券 478( 442)
SMBC日興証券 4758( 325)
豊証券 257( 257)
東海東京証券 14( 0)
三菱UFJeスマート 4( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 21027( 21021)
ABNクリアリン証券 19560( 18932)
バークレイズ証券 12828( 12754)
モルガンMUFG証券 6481( 6331)
JPモルガン証券 7427( 5722)
ゴールドマン証券 8190( 3621)
BNPパリバ証券 2473( 2451)
サスケハナ・ホンコン 2146( 2146)
野村証券 2260( 1619)
ビーオブエー証券 1579( 1558)
シティグループ証券 3850( 1431)
みずほ証券 1254( 1020)
ドイツ証券 854( 854)
UBS証券 734( 684)
大和証券 718( 556)
広田証券 505( 505)
日産証券 492( 492)
SBI証券 478( 442)
SMBC日興証券 4758( 325)
豊証券 257( 257)
東海東京証券 14( 0)
三菱UFJeスマート 4( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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