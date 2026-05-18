「日経225先物」手口情報（18日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万9067枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月18日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万9067枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 19067( 15733)
ソシエテジェネラル証券 12595( 11934)
バークレイズ証券 4353( 4204)
モルガンMUFG証券 3621( 3621)
ビーオブエー証券 4419( 2577)
サスケハナ・ホンコン 2391( 2374)
JPモルガン証券 2995( 2294)
SBI証券 2446( 1531)
ゴールドマン証券 3386( 1498)
日産証券 1477( 1449)
松井証券 1312( 1312)
BNPパリバ証券 1845( 1273)
野村証券 4293( 1145)
みずほ証券 1739( 1013)
ドイツ証券 598( 598)
大和証券 602( 540)
UBS証券 1264( 445)
シティグループ証券 1978( 424)
楽天証券 643( 391)
三菱UFJeスマート 438( 376)
HSBC証券 1200( 0)
SMBC日興証券 173( 0)
三菱UFJ証券 60( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 222( 72)
楽天証券 55( 25)
ABNクリアリン証券 1124( 24)
松井証券 24( 24)
SBI証券 18( 12)
日産証券 11( 11)
JPモルガン証券 7( 7)
岩井コスモ証券 5( 5)
ドイツ証券 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 6( 2)
JIA証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
HSBC証券 1200( 0)
UBS証券 100( 0)
シティグループ証券 100( 0)
みずほ証券 50( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 19067( 15733)
ソシエテジェネラル証券 12595( 11934)
バークレイズ証券 4353( 4204)
モルガンMUFG証券 3621( 3621)
ビーオブエー証券 4419( 2577)
サスケハナ・ホンコン 2391( 2374)
JPモルガン証券 2995( 2294)
SBI証券 2446( 1531)
ゴールドマン証券 3386( 1498)
日産証券 1477( 1449)
松井証券 1312( 1312)
BNPパリバ証券 1845( 1273)
野村証券 4293( 1145)
みずほ証券 1739( 1013)
ドイツ証券 598( 598)
大和証券 602( 540)
UBS証券 1264( 445)
シティグループ証券 1978( 424)
楽天証券 643( 391)
三菱UFJeスマート 438( 376)
HSBC証券 1200( 0)
SMBC日興証券 173( 0)
三菱UFJ証券 60( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 222( 72)
楽天証券 55( 25)
ABNクリアリン証券 1124( 24)
松井証券 24( 24)
SBI証券 18( 12)
日産証券 11( 11)
JPモルガン証券 7( 7)
岩井コスモ証券 5( 5)
ドイツ証券 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 6( 2)
JIA証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
HSBC証券 1200( 0)
UBS証券 100( 0)
シティグループ証券 100( 0)
みずほ証券 50( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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