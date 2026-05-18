東京都文京区の高層マンション建設計画を巡り、建設予定地に隣接する桜蔭中学・高校を運営する学校法人「桜蔭学園」が、東京都に設計の許可をしないよう求めた訴訟で、東京地裁は１８日、原告側の訴えを却下する判決を言い渡した。

篠田賢治裁判長は「設計が許可されても、重大な損害が生じるおそれがあるとは言えない」と述べた。

判決によると、同校と隣り合う８階建てマンションの管理組合側は２０２２年、建築基準法に基づき、マンションを２０階建てに建て替える設計許可を都に申請した。原告側は訴訟で「建設工事によって、生徒らが巻き込まれる事故が発生する危険が生じるほか、校舎への日差しが遮られて教育環境が悪化する」と主張し、設計を許可しないよう差し止めを求めた。

判決は「差し止めが認められるのは、後に救済を受けることが容易にできない場合に限られる」と指摘。その上で「設計が許可されても、その後に工事の差し止めなどを求めることができる」と述べた。

判決後、桜蔭学園は「大変残念だが、これからも生徒、教職員の安全と学習環境を守るためにできることをしていく」とのコメントを出した。都は「主張が認められ、妥当なものと受け止めている」とした。