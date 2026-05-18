シンガー・ソングライターのaiko（50）が17日に自身のX（旧ツイッター）を更新。北海道・函館市民会館大ホールでのライブ中、客席で起きたアクシデントについて説明した。

あるファンが、近くにいた年配の男性が倒れ込んでしまったと報告。介助したというが、その後何度もスタッフが確認に来ていたという。また、aikoが通路を回っていた際にその男性とハグしている姿を見たと言い「ステージから見てくれていたんだね。やさしい」と感激したとつづっていた。

すると、aiko本人が「それは私のお父さんです」とまさかの告白。「周りにいたファンの方がすぐに駆け寄ってくださったと後で聞いて お礼が言いたいと思っていました。本当にありがとうございます！！」と感謝を伝えた。

また「心配かけてもてごめんなさい お父さんはお尻が攣ったらしいです イカ踊りがめっちゃ良い運動だったんだと思います」と説明。「合計すると多分30分くらいみんなでイカ踊りを踊ったすごいライブだった笑」とつづっていたが、函館名物のイカ踊りで父が盛り上がりすぎたと語っていた。