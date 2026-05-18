卓球の張本美和選手が17日までに自身のインスタグラムを更新し、兄・智和選手ら家族4人そろってのショットを公開しました。

日本チームのウエアに身を包みメダルを掲げ、智和選手や両親とともに笑顔でフレームに収まった美和選手。「いつもありがとう。久しぶりに家族全員揃った大会。試合をしてる時、どんな時でもそばにいる、目線の先にいることが私にとってなにより心強かったです。普段はなかなか家族4人で揃うことがないので、本当に幸せな時間でした」と、家族への感謝をつづります。

さらに先日の“母の日”にも触れ、「お母さんいつもそばにいてくれて本当にありがとうございます。お買い物に付き合ってくれたり、ご飯を一緒に食べたり、何気ない会話をしたり。これからもっともっと恩返しができるように、今は卓球と勉強を頑張ります」と母へ感謝の言葉。卓球だけでなく勉強にも力を注ぐと宣言する、17歳らしい一面も見せました。

美和選手は10日まで行われた卓球世界選手権・団体戦で、個人10勝1敗とチームをけん引する活躍を見せ6大会連続銀メダル獲得に貢献。11日に発表された世界ランキングでは3位に浮上し、自己最高を更新しました。