5月16日、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第19話「過去からの刺客」が放送された。

織田信長（小栗旬）は嫡男・信忠（小関裕太）に家督を譲り、安土に城を造り始める。秀吉（池松壮亮）は柴田勝家（山口馬木也）を総大将とする上杉攻めに加わるが、勝家と対立。いよいよ上杉謙信軍が織田軍を撃破した1577年の「手取川の戦い」が描かれるのかと思いきや、ここから舞台が一転。秀吉の留守を預かる小一郎（仲野太賀）の話に。

小一郎と夫婦になったものの、何年も心を開こうとしない慶（吉岡里帆）。その慶が密かに侍と会っていたという報告を受け、小一郎は慶が通う村へ。そこには、慶の亡くなった夫・堀池頼広との子ども、与一郎（高木波瑠）がいた。

小一郎は、織田に恨みを持つ堀池の両親（奥田瑛二、麻生祐未）に育てられた与一郎を養子に欲しいと申し出るがーーという話が展開した。

終盤では小一郎と慶がようやく心を通い合わせるようになり、Xには《涙腺崩壊》などの声が多数見られる。だが、その一方で、

《今週、丸々歴史に残らない出来事だったな 主人公がマイナーな豊臣小一郎だと、こういうことが可能なのか》

《今度の大河はアレだな、歴史ドラマじゃなくてホームドラマだな》

など、醒めた意見も少なくない。

「番組開始9分あたりから、延々と慶の過去が明かされる話になり、42分すぎの残り30秒で秀吉が加賀から長浜に帰還、次週に向けて不穏な空気が漂うという展開でした。

もともと小一郎＝豊臣秀長の正妻については、『慈雲院』という戒名のほかは明らかになっておらず、慶のキャラクターはほぼドラマのオリジナルです。

また、与一郎は秀長の嫡男で実子だったとされており、これも史実とは異なります。つまり、第19話はほぼフィクションで構成された回ということになります。

秀長と妻がこれから支え合っていく姿を描くためなのでしょうが、ここまで尺を使う必要があったのか……という気はしないでもありません」（テレビウオッチャー）

ちなみに与一郎だが、史実では1582年、つまり第19話の5年後には亡くなっている。

「秀長の妻も与一郎も、歴史の動きには関係がなく、どう描こうと問題はないでしょう。ただ『豊臣兄弟！』では、史実から大きく逸脱した演出が多く、秀長も出陣した1574年の『長島一向一揆』がスルーされるなど、歴史を軽視していると言われても仕方がない。

また、戦国時代とかけ離れた、あまりにも現代的な価値観が表に出るのも気になります」（同前）

ホームドラマだと思って観れば、上質なエンターテイメントなのだろうがーー。