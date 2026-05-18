「職場のあの人の“本音”って...?」- SNSで話題の「セキララカード」を実際にやってみた
●一番好きな時間帯はいつ?
自宅でまとまった時間が取れるなら、コミュニケーションカード「セキララカード」をやってみよう。
「雑談が苦手...」「仲良くなるのに一歩踏み出せない」「いつも一緒に働いているあの人はどんなことを考えているんだろう...?」そんな風に思ったことはありませんか?
職場や、趣味のコミュニティで仲良くはなりたいけど、相手に嫌な思いをさせたくない、そんなちょっと「気にしい」な方にオススメしたいのが、「セキララカード」。
セキララカードって?
この「セキララカード」は、今SNSでも話題を集めているコミュニケーションカード。カードに書いてあるお題に沿って会話をしていくことで、思わず本音が引き出されていくことを目的として開発されました。
開発したのは、代表の藤原紗耶さん。藤原さんが留学先で「ヘルシーリレーションシップ」という概念に出会い、相手と自分を理解するための対話の重要性を実感したとのこと。これをもとに開発したのがゲーム感覚で深い対話ができるコミュニケーションツール「セキララカード」。
今回、実際に編集部メンバーでやってみたので、その一部始終をお届けします!
実際に編集部メンバーでやってみました!
今回参加してくれたのは、マイナビニュース編集部のKさん、Oさん、Sさん。実は筆者は4月に別の部署から異動してきたばかり。あたたかく迎え入れていただいたものの、会話するきっかけがない方もいるので、お互い知らないことばかり。「もっと知りたい!」という気持ちで女性メンバー3人にお声がけさせてもらいました。
せっかくなので、少しリラックスできそうなスペースに召集させていただき、セキララカードを広げてみると...
「おしゃれ!」「かわいい!」とパッケージへの反応も上々。思わず手に取ってみたくなるデザインが、早速コミュニケーションのきっかけになりました。
カードに記載されているトークテーマは3段階に分かれており、1「ふだんの生活や習慣」、2「これまでの思い出」、3「性格やこれからのこと」と、3にいくにつれてよりパーソナルな質問になっていく模様。まずは1から順に引いていくことにしました。
1周目スタート!
「一番好きな時間帯はいつ?その理由は?」
Sさん「理由...!なんとなくじゃダメなんですね(笑)」
筆者「結構深掘りする感じなんですね...! うーん、朝ですね。一番身体が元気。夜は疲れちゃうので苦手なんですよね。だから朝にランニングしたりするのが好きです」
Sさん「私は仕事が終わった瞬間。終わってから家でご飯を食べるまでの時間が、解放感があって好きですね」
Kさん「あー言われると確かに、それですね...!」
Oさん「私は夕方です。最近引越したんですけど、窓が大きくなったので夕焼けが綺麗で。レースカーテンをつけてみたり、最近は丁寧な暮らしを心がけてます(笑)」
Kさん「夜の結構遅い時間かな。犬の散歩を終えてご飯を食べて、犬が寝始めたくらいの時間が好きですね。夜は間接照明だけにしていて、その時間が何も考えずに過ごせるんですよね」
と、1周しました。
すごい...!
この1周で、普段職場では聞けなかった「暮らし」のことや、「好き」なこと、「価値観」を少しずつ知ることが出来ました。その他にも、「一番好きな季節は?」「最近ハマっていることは?」「お腹すくとイライラするタイプ?」など、アイスブレイクに良さそうな答えやすい質問が出てきました。
●自分すごい!と思ったことは?
2周目スタート!
続いて、2段階目のカードを引いていきます。
「最近、自分すごい!と思ったことは?」
Kさん「私は土日に予定をみっちり埋めるタイプなんです。犬の散歩2時間した後にジム行ったりするので、それかな」
筆者「最近ハマってるフィットネスクラスがあるんですけど、家で自主錬して行ったらインストラクターに褒められました!」
Sさん「親友が誕生日に私の家に遊びに来たんです。甘いものを持ってくるだろうと勘が働いて、誕生日ケーキは小さめのものにしたら、本当にドーナツ5個持ってきて。予想が当たりました(笑)」
2段階目はより具体的なエピソードを聞けて、距離が縮まった実感がありました。
職場の人のお休みの日のルーティンや、友人の話などを聞いて、グッと親近感が湧いてきます...!
いよいよ、最後の3段階目!
●もう一度やり直せるなら...
3周目スタート!
「もう一度やり直せるとしても、今と同じ仕事を選ぶと思う?」
「最後っぽい!」「就活の質問みたい(笑)」など、少しツッコんだお題に、ざわめく一同。
筆者「私は希望して異動してきたので、多分今の仕事を選ぶと思います」
Sさん「多分、選ばないと思います。薬剤師とか、資格を活かして働く仕事に憧れがあるんです」
Oさん「私は、やってみたかった仕事なので選ぶと思います。やるとしたら保育士か今の仕事かな」
筆者「え、Oさん、保育士の資格持っているんですか?」
Oさん「幼稚園と保育士持ってるんですよ」
Sさん「資格のある仕事いいな...!」
Kさん「私は男性アイドルかな。ライブ行ってキャーキャー言われてるの見るといいなーと思います(笑)」
一同「分かる〜!!」
印象に残ったカードを最後にそれぞれピックアップ
実際にやってみて分かったこと
今回のセキララカードをやってみて、お互いのプライベートな出来事や、考えていること、好きなことを知って、その時間を共有することで心の距離も近づいた気がします。
これをきっかけに、個人的には「自分のことを受け入れてもらえた」という心理的な安心感も生まれ、これまで以上に相談ごともしやすい関係性になれたなと感じるこもでき、コミュニケーションの重要性を痛感。
今回は職場で『テーブルトーク』編を行いましたが、他にも「恋人同士」「友達同士」「自分自身」と向き合うためのカードも取り揃えられているとのこと。
「彼氏・彼女とすれ違いが多い」や、「自分の将来に不安があってモヤモヤする」など悩みに合わせて自分に合ったカードを選んでみてはいかがでしょうか。
最後に
代表藤原さんの叶えたかった「ヘルシーリレーションシップ」は、確かにコミュニケーションから生まれるものだと感じさせてくれた「セキララカード」。オンラインにて販売中なので、ぜひこの機会に試してみてください。
For Self-Care (セルフケア用)
For Couples (カップル・夫婦用)
自宅でまとまった時間が取れるなら、コミュニケーションカード「セキララカード」をやってみよう。
「雑談が苦手...」「仲良くなるのに一歩踏み出せない」「いつも一緒に働いているあの人はどんなことを考えているんだろう...?」そんな風に思ったことはありませんか?
職場や、趣味のコミュニティで仲良くはなりたいけど、相手に嫌な思いをさせたくない、そんなちょっと「気にしい」な方にオススメしたいのが、「セキララカード」。
セキララカードって?
この「セキララカード」は、今SNSでも話題を集めているコミュニケーションカード。カードに書いてあるお題に沿って会話をしていくことで、思わず本音が引き出されていくことを目的として開発されました。
開発したのは、代表の藤原紗耶さん。藤原さんが留学先で「ヘルシーリレーションシップ」という概念に出会い、相手と自分を理解するための対話の重要性を実感したとのこと。これをもとに開発したのがゲーム感覚で深い対話ができるコミュニケーションツール「セキララカード」。
今回、実際に編集部メンバーでやってみたので、その一部始終をお届けします!
実際に編集部メンバーでやってみました!
今回参加してくれたのは、マイナビニュース編集部のKさん、Oさん、Sさん。実は筆者は4月に別の部署から異動してきたばかり。あたたかく迎え入れていただいたものの、会話するきっかけがない方もいるので、お互い知らないことばかり。「もっと知りたい!」という気持ちで女性メンバー3人にお声がけさせてもらいました。
せっかくなので、少しリラックスできそうなスペースに召集させていただき、セキララカードを広げてみると...
「おしゃれ!」「かわいい!」とパッケージへの反応も上々。思わず手に取ってみたくなるデザインが、早速コミュニケーションのきっかけになりました。
カードに記載されているトークテーマは3段階に分かれており、1「ふだんの生活や習慣」、2「これまでの思い出」、3「性格やこれからのこと」と、3にいくにつれてよりパーソナルな質問になっていく模様。まずは1から順に引いていくことにしました。
1周目スタート!
「一番好きな時間帯はいつ?その理由は?」
Sさん「理由...!なんとなくじゃダメなんですね(笑)」
筆者「結構深掘りする感じなんですね...! うーん、朝ですね。一番身体が元気。夜は疲れちゃうので苦手なんですよね。だから朝にランニングしたりするのが好きです」
Sさん「私は仕事が終わった瞬間。終わってから家でご飯を食べるまでの時間が、解放感があって好きですね」
Kさん「あー言われると確かに、それですね...!」
Oさん「私は夕方です。最近引越したんですけど、窓が大きくなったので夕焼けが綺麗で。レースカーテンをつけてみたり、最近は丁寧な暮らしを心がけてます(笑)」
Kさん「夜の結構遅い時間かな。犬の散歩を終えてご飯を食べて、犬が寝始めたくらいの時間が好きですね。夜は間接照明だけにしていて、その時間が何も考えずに過ごせるんですよね」
と、1周しました。
すごい...!
この1周で、普段職場では聞けなかった「暮らし」のことや、「好き」なこと、「価値観」を少しずつ知ることが出来ました。その他にも、「一番好きな季節は?」「最近ハマっていることは?」「お腹すくとイライラするタイプ?」など、アイスブレイクに良さそうな答えやすい質問が出てきました。
●自分すごい!と思ったことは?
2周目スタート!
続いて、2段階目のカードを引いていきます。
「最近、自分すごい!と思ったことは?」
Kさん「私は土日に予定をみっちり埋めるタイプなんです。犬の散歩2時間した後にジム行ったりするので、それかな」
筆者「最近ハマってるフィットネスクラスがあるんですけど、家で自主錬して行ったらインストラクターに褒められました!」
Sさん「親友が誕生日に私の家に遊びに来たんです。甘いものを持ってくるだろうと勘が働いて、誕生日ケーキは小さめのものにしたら、本当にドーナツ5個持ってきて。予想が当たりました(笑)」
2段階目はより具体的なエピソードを聞けて、距離が縮まった実感がありました。
職場の人のお休みの日のルーティンや、友人の話などを聞いて、グッと親近感が湧いてきます...!
いよいよ、最後の3段階目!
●もう一度やり直せるなら...
3周目スタート!
「もう一度やり直せるとしても、今と同じ仕事を選ぶと思う?」
「最後っぽい!」「就活の質問みたい(笑)」など、少しツッコんだお題に、ざわめく一同。
筆者「私は希望して異動してきたので、多分今の仕事を選ぶと思います」
Sさん「多分、選ばないと思います。薬剤師とか、資格を活かして働く仕事に憧れがあるんです」
Oさん「私は、やってみたかった仕事なので選ぶと思います。やるとしたら保育士か今の仕事かな」
筆者「え、Oさん、保育士の資格持っているんですか?」
Oさん「幼稚園と保育士持ってるんですよ」
Sさん「資格のある仕事いいな...!」
Kさん「私は男性アイドルかな。ライブ行ってキャーキャー言われてるの見るといいなーと思います(笑)」
一同「分かる〜!!」
印象に残ったカードを最後にそれぞれピックアップ
実際にやってみて分かったこと
今回のセキララカードをやってみて、お互いのプライベートな出来事や、考えていること、好きなことを知って、その時間を共有することで心の距離も近づいた気がします。
これをきっかけに、個人的には「自分のことを受け入れてもらえた」という心理的な安心感も生まれ、これまで以上に相談ごともしやすい関係性になれたなと感じるこもでき、コミュニケーションの重要性を痛感。
今回は職場で『テーブルトーク』編を行いましたが、他にも「恋人同士」「友達同士」「自分自身」と向き合うためのカードも取り揃えられているとのこと。
「彼氏・彼女とすれ違いが多い」や、「自分の将来に不安があってモヤモヤする」など悩みに合わせて自分に合ったカードを選んでみてはいかがでしょうか。
最後に
代表藤原さんの叶えたかった「ヘルシーリレーションシップ」は、確かにコミュニケーションから生まれるものだと感じさせてくれた「セキララカード」。オンラインにて販売中なので、ぜひこの機会に試してみてください。
For Self-Care (セルフケア用)
For Couples (カップル・夫婦用)