第1子出産の日テレ郡司恭子アナ、手作りの挽肉とキャベツのカレー披露「カフェのメニューみたい」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2026/05/18】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが5月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】35歳日テレアナ1児の母「美味しそう」と話題の手作りカレー
郡司は「豚のひき肉で 挽肉とキャベツのカレー」とつづり、レシピを参考にして作ったカレーの写真を投稿。「簡単で味が複雑でおいしいです」と仕上がりに満足した様子で紹介した。プレートには、具だくさんのカレーのほか、きゅうりの副菜やトッピングが添えられた小鉢なども並び、センス溢れる食卓の様子を披露している。
この投稿に「カフェのメニューみたいでおしゃれ」「真似したい」「器のセンスも素敵」「美味しそう」「おなかが空いてきた」「料理まで洗練されてる」といった反響が寄せられている。
郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。同年8月1日には第1子の妊娠を発表し、同年12月24日に出産したことを公表している。（modelpress編集部）
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【写真】35歳日テレアナ1児の母「美味しそう」と話題の手作りカレー
◆郡司恭子アナ、手作りカレー披露
郡司は「豚のひき肉で 挽肉とキャベツのカレー」とつづり、レシピを参考にして作ったカレーの写真を投稿。「簡単で味が複雑でおいしいです」と仕上がりに満足した様子で紹介した。プレートには、具だくさんのカレーのほか、きゅうりの副菜やトッピングが添えられた小鉢なども並び、センス溢れる食卓の様子を披露している。
◆ 郡司恭子アナの投稿に反響
この投稿に「カフェのメニューみたいでおしゃれ」「真似したい」「器のセンスも素敵」「美味しそう」「おなかが空いてきた」「料理まで洗練されてる」といった反響が寄せられている。
郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。同年8月1日には第1子の妊娠を発表し、同年12月24日に出産したことを公表している。（modelpress編集部）
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