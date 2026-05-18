4児の父・織田信成、ボリューム満点な手作りハンバーグ弁当公開「おかずギッシリ詰まってる」「高校生男子が絶対に喜ぶやつ」の声
【モデルプレス＝2026/05/18】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のために作った弁当を公開した。
【写真】4児の父・39歳五輪選手「ハンバーグの大きさが嬉しい」ボリューム満点の手作り弁当
長男の高校入学以降、頻繁に手作り弁当をストーリーズに投稿している織田。今回の投稿では「＃弁当備忘録」とハッシュタグを添え、ハンバーグ弁当を公開した。大きなハンバーグをメインに、たっぷりの白米、煮物、ベーコンとほうれん草のソテー、卵焼き、ブロッコリーなどがギッシリと美しく詰められている。
この投稿には「ボリューム満点」「ハンバーグの大きさが嬉しい」「高校生男子が絶対に喜ぶやつ」「毎日作ってて、本当に尊敬します」「おかずギッシリ詰まってる」「今日も美味しそう」といった声が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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◆織田信成、ハンバーグ弁当披露
長男の高校入学以降、頻繁に手作り弁当をストーリーズに投稿している織田。今回の投稿では「＃弁当備忘録」とハッシュタグを添え、ハンバーグ弁当を公開した。大きなハンバーグをメインに、たっぷりの白米、煮物、ベーコンとほうれん草のソテー、卵焼き、ブロッコリーなどがギッシリと美しく詰められている。
◆織田信成の弁当に反響
この投稿には「ボリューム満点」「ハンバーグの大きさが嬉しい」「高校生男子が絶対に喜ぶやつ」「毎日作ってて、本当に尊敬します」「おかずギッシリ詰まってる」「今日も美味しそう」といった声が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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