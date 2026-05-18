＝LOVEメンバー、ミニワンピースから美脚スラリ「脚まっすぐで綺麗」「等身バランス神」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/05/18】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の諸橋沙夏が5月17日、自身のInstagramを更新。黒いミニワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳イコラブメンバー「華奢で憧れ」ほっそり美脚伸びるミニワンピ姿
諸橋は「日曜日」「今日はどんな一日過ごしたのー？？」とつづり、写真を投稿。シルバーのビジューがたくさん散りばめられた黒いミニワンピース姿を披露した。ワンピースの裾からは、スラリと美しい脚が伸びている。
この投稿には「脚まっすぐで綺麗」「華奢で憧れ」「等身バランス神」「めっちゃ可愛い笑顔」「ワンピおしゃれ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳イコラブメンバー「華奢で憧れ」ほっそり美脚伸びるミニワンピ姿
◆諸橋沙夏、美脚際立つミニスカ姿披露
諸橋は「日曜日」「今日はどんな一日過ごしたのー？？」とつづり、写真を投稿。シルバーのビジューがたくさん散りばめられた黒いミニワンピース姿を披露した。ワンピースの裾からは、スラリと美しい脚が伸びている。
◆諸橋沙夏の投稿に反響
この投稿には「脚まっすぐで綺麗」「華奢で憧れ」「等身バランス神」「めっちゃ可愛い笑顔」「ワンピおしゃれ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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