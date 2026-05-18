1児の母・宮崎宣子、長男への手作り弁当公開 完食した理由に納得の声「参考になる」「工夫しててすごい」
【モデルプレス＝2026/05/18】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のために作った弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】46歳1児の母アナウンサー「美味しそう」と話題の車型おにぎり入り弁当
4月より息子の弁当作りを始めた宮崎は「また今週も始まりました お弁当」とつづり、色鮮やかな弁当の写真を投稿。以前の投稿で弁当には欠かせないと明かしていたミニウインナーとハンバーグをメインに、車の形に整えたおにぎり、コーン、枝豆、黒豆、かぼちゃの煮物、ブロッコリーなどが美しく詰められている。
さらに「少し学んだことは、残す理由は、量が多かったということ」「減らしてみたら完食したので、品数と量を減らしました」と報告。「食べ切れたという成功体験が 2歳児のお弁当には必要と書いてあり、なるほどと」と、育児に関する情報を参考にしながら、工夫を凝らしていることを明かした。
この投稿に「今日も彩り豊かで美味しそう」「めちゃ参考になる」「うちも減らしてみます」「完食、嬉しいですよね」「日々工夫しててすごい」「学ぶ姿勢が素敵」といった声が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳1児の母アナウンサー「美味しそう」と話題の車型おにぎり入り弁当
◆宮崎宣子、2歳児弁当公開
4月より息子の弁当作りを始めた宮崎は「また今週も始まりました お弁当」とつづり、色鮮やかな弁当の写真を投稿。以前の投稿で弁当には欠かせないと明かしていたミニウインナーとハンバーグをメインに、車の形に整えたおにぎり、コーン、枝豆、黒豆、かぼちゃの煮物、ブロッコリーなどが美しく詰められている。
◆宮崎宣子の投稿に反響
この投稿に「今日も彩り豊かで美味しそう」「めちゃ参考になる」「うちも減らしてみます」「完食、嬉しいですよね」「日々工夫しててすごい」「学ぶ姿勢が素敵」といった声が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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