「汗ばむ日、これに頼る」【ワークマン】の“Xshelterシリーズ”がとにかく優秀

今夏も暑くなることが予想されています。できるだけ快適に過ごすなら【ワークマン】の“Xshelter（エックスシェルター）シリーズ”を取り入れてみて。表と裏で異なる機能性を備えた、暑さ軽減に役立つ特殊な素材が使用されており、これからの時季に頼りになりそうです。

高機能 × 今どきなショートブルゾン

【ワークマン】「レディースエックスシェルター暑熱αギャザーブルゾン」\2,900（税込）

汗ばむ日でもサラッと着られそうな、エックスシェルターシリーズのブルゾン。持続冷感に加えてUVカット・遮熱・吸水速乾など、全16もの機能が搭載されているのが魅力です。スポーティーなデザインとコンパクトな丈感が、一点投入で今どきな着こなしに導きます。デイリーからアクティブシーンまで、幅広く活躍する予感。持ち運びしやすいパッカブル仕様なので、旅行にもおすすめ。

汗ばむ日も着用しやすいゆったりアームカバー

【ワークマン】「レディースエックスシェルター暑熱αアームカバー」\980（税込）

暑さがネックになる夏のアームカバー。おすすめしたいのは、ゆったりとしたシルエットのこちら。ピタッとしすぎないだけでなく、気化冷却や持続冷感機能で汗ばむ日も快適につけることができそうです。二の腕の部分はゴム入りでずれにくく、手首にスリットがあるので腕時計を確認できるのも嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。