元日本テレビのフリーアナウンサー・松本志のぶ(56)が17日、自身のインスタグラムを更新し、両国国技館で大相撲観戦をしたことを明かした。



【写真】世代もキャリアもバラバラ でも話と取組は大盛り上がり

「大相撲夏場所6日目。日テレの特番収録でお世話になっていた尼崎さんにお声がけいただき、行ってきました。」と報告。「なんと、学生時代から憧れの先輩キャスター勝恵子さん、日テレ現役の後輩アナウンサー河出奈都美さんと一緒。」とやや異色のメンバーだったことも明かした。



河出アナが自撮りしているような画角での画像も掲載。「おふたりとは尼崎さんの番組MC繋がり、ではありますが、じっくりお話するのは初めて。当然仕事も時代も違うけれど、思い出話から今に至るまでのあれこれ諸々のお喋りは通じ合って、とーっても楽しかった!またお喋りしたい」としっかり満喫したことも伝えた。なおフリーの勝恵子アナは松本アナの3歳上、河出奈都美アナは27歳下で、日テレの入社年度も27期下だ。



「今場所は両横綱に加えて大関安青錦も休場という寂しさもありながら、この日は満員御礼、緊張の静寂と興奮の大歓声に交互に包まれて、大盛り上がり。翠富士や熱海富士、静岡出身の力士の応援に加え、新たに尊富士のスタイルの良さに魅せられて、これからの楽しみも発見した観戦となりました!」とスー女ぶりも発揮していた。



（よろず～ニュース編集部）