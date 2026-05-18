トランプ大統領は17日、SNSを更新。



（アメリカ トランプ大統領）

『イランにとって刻一刻と時間が迫っている。早急に動き出さなければ何も残らないだろう一刻の猶予もない』



攻撃の再開を示唆し、戦闘終結に向けた交渉での譲歩を迫ったのです。



こうした中、ニュースサイト・アクシオスは、イランが核開発計画を巡って譲歩を拒んでいるため、トランプ氏が19日に、国家安全保障チームと軍事的な選択肢について協議する見通しだと伝えました。





アクシオスの取材にトランプ氏は、イランがより良い提案を出さない場合、「はるかに厳しい攻撃を受けることになる」と警告。一方で、複数のイランメディアは17日、アメリカ側が新たに5項目の条件を提示したと明らかにしました。イランが保有する濃縮ウラン400キログラムをアメリカに引き渡すことや、国内で稼働する核施設を1か所のみにすることなど、イランの核開発を大幅に制限する内容が含まれているということです。イランが求める賠償金の支払いや凍結資産の解除については一切応じないとしていて、イランメディアは「アメリカ側は譲歩を求めるばかりで、イランに何の見返りも提示していない」と批判しています。約9年ぶりの中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領。イラン情勢を巡っては17日、アメリカのホワイトハウスが、中首脳会談の合意内容としてホルムズ海峡の開放で一致したことに触れています。しかし、トランプ大統領は、習主席から支援の申し出があったとしつつも、「支援は不要」と断ったことを明らかにしました。一方、注目されていた「台湾問題」については…。（アメリカ トランプ大統領）「習主席と台湾についてたくさん議論した。彼は台湾に強い思いを持っているが、私は何も約束しなかった」議論はしたものの、「何も約束しなかった」と述べました。15日にFOXニュースで放送されたインタビューでは…。（アメリカ トランプ大統領）「（台湾への政策は）何も変わっていない。私は誰か（台湾）に独立され、9500マイルも（＝約1万5300キロ）移動して戦争するなんていう事態は望んでいない。彼ら（台湾）には冷静になってほしい。中国にも冷静になってほしい」台湾に関する政策は「何も変わっていない」と強調した上で、台湾の独立は望まないという立場を示しました。米中首脳会談では、台湾への武器売却について、「詳細に話し合った」と明かしたトランプ大統領。今後も引き続き台湾への武器売却を承認するかについては「するかもしれないし、しないかもしれない」と述べ明言しませんでした。一方の中国側は王毅外相が談話を発表し、台湾問題について、「アメリカは中国の立場を理解し、台湾が独立に向かうのを認めず受け入れないという姿勢を感じ取った」と強調しました。今回の会談では、中国が2028年まで、毎年、少なくとも170億ドル＝日本円で2兆7000億円相当のアメリカ産農産物を購入すると発表しました。2027年10月に中国が合意したアメリカ産大豆の購入に上乗せされるということです。一方で、中国側が表明した関税の一部の引き下げや台湾への武器売却など、今後の対応次第では関係悪化を招きかねない問題については、今回の発表で言及されていません。トランプ政権としては中国側を刺激する情報発信は控え、経済面での取り引きや合意を優先する狙いがあるとみられます。習主席は、今秋にアメリカを国賓訪問すると発表。トランプ大統領も習主席を9月にホワイトハウスに招待すると明らかにしていて、2026年だけで、首脳会談が最大で4回行われる可能性があります。あす19日からは、ロシアのプーチン大統領の訪問を控える中国側の動きも注目されます。（スタジオ）（澤井 志帆 アナウンサー）トランプ大統領を巡っては、世界を振り回すような発言や動きが続いているように感じますが、おおたっわさんは医師の立場でどのようにご覧になっていますか？（コメンテーター 内科医 おおたわ 史絵 氏）やはり我々は自分たちの生活にどういうふうに関係してくるかということが、最終的には一番重要視するべきだと思っているんですね。そうなってくると、エネルギー問題というのを避けて通れないわけで、私は医療の現場にいるので、医療の現場でも石油が原料となっているものってたくさん使われているといわれて…ナフサというもので、例えば点滴のパックであるとか、薬の包装パッケージであるとか、そういったようなものというのはかなりのところ石油に依存しているんですね。このままの状態が続くとそういうものも、もしかしたら品薄になってくる可能性があると。今の段階で何かが足りないとか、そんな騒ぐことはないんですけれども、このままだとそうなってくることを考えると、やはり石油一本に依存するというのは、これからすごく危険なのではないかと。他のバイオマス燃料であるとか、他のものというのも代替策で考えていく必要があるし、あとはディスポーザブル、使い捨てというのは医療の現場で当たり前になっているんですけれども、（それは衛生的に？）そうです清潔面からとてもいいことだと思いますが、（手袋などいろいろ？）いろいろなものが、シリンジ注射器とか、いろいろなものが当たり前のように使い捨てなんですけれども、よく考えてみると、使用再生、再使用可能なものというのも、もしかしたらあるのでは。ちょっと使い捨てしすぎる部分というのもあるのではないかというのを、今一度考え直してもいいのかなという気もするんですよね。（澤井 志帆 アナウンサー）医療現場での考え方というのもどんどん変化していっているという…（コメンテーター 内科医 おおたわ 史絵 氏）もちろんいろいろな考えの人がいると思います。使い捨ては当たり前だと、きれいにしたことないという人の方が多いかもしれませんが、本当にそうなのでしょうかとか、考える価値はあるのではないでしょうかというのが私の考えです。（澤井 志帆 アナウンサー）津川さん、イランとの交渉前進が見られずに、「またか」という感じもしますけれども、なんでここまで行き詰まっているんでしょうか？（レギュラーコメンテーター 津川 祥吾 氏）そもそも核合意交渉をしていましたよね。2月の攻撃の前にですね。これは、イランが核開発をする、あるいはウランの濃縮をどこまでやっていいのか、保有していいのか、それをやめるのかというところの交渉…そこに結局また元に戻っていますので、お互いに全面戦争には入りたくないという思いは間違いないと思いますけれども、もともとあった問題が、結局、今でも大きな問題として残っているというところです。ただ、ここはぜひ解決しなければならない注目ポイントだと思いますね。（澤井 志帆 アナウンサー）今後も世界の動向、そして日本への影響などを注視していきたいと思います。