1985年創業の聖地が渋谷に期間限定復活！ LOVE ME TENDER「メンフィス・ギター・ピック プレゼントキャンペーン」

記事ポイント 映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』の公開を記念し、エルヴィス・プレスリー関連商品の購入者全員に限定「メンフィス・ギター・ピック」がプレゼントされますエルヴィス＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」が渋谷シネクイントに2026年5月15日から6月18日まで期間限定で復活出店しますシネクイント6Fロビーでは映画「EPiC」の場面写真特大展示や歴代アルバム20選のジャケット展示が無料で楽しめます 映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』の公開を記念し、エルヴィス・プレスリー関連商品の購入者全員に限定「メンフィス・ギター・ピック」がプレゼントされますエルヴィス＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」が渋谷シネクイントに2026年5月15日から6月18日まで期間限定で復活出店しますシネクイント6Fロビーでは映画「EPiC」の場面写真特大展示や歴代アルバム20選のジャケット展示が無料で楽しめます

映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』が2026年5月15日のIMAX先行公開を経て、5月22日に全国ロードショーを迎えます。

公開を記念し、エルヴィス＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」を運営するJAMSHOPPINGは、エルヴィス・プレスリー関連商品の購入者全員に限定「メンフィス・ギター・ピック」をプレゼントするキャンペーンを5月15日より実施しています。

LOVE ME TENDER「メンフィス・ギター・ピック プレゼントキャンペーン」





キャンペーン開始日：2026年5月15日（金）〜数量なくなり次第終了特典：限定「メンフィス・ギター・ピック」（色の選択不可）対象：エルヴィス・プレスリー関連商品の購入者全員取扱ストア：オンラインストア「PGS」内「LOVE ME TENDER」ページ

エルヴィスゆかりの地「メンフィス」をモチーフにした限定ギター・ピックが、エルヴィス・プレスリー関連商品を購入した全員に無条件でプレゼントされます。

キャンペーンはオンラインストア「PGS」内の「LOVE ME TENDER」ページを通じて実施されており、数量がなくなり次第終了となります。

「LOVE ME TENDER」は1985年1月8日、エルヴィス・プレスリー生誕50周年を記念して誕生した、日本を代表するエルヴィス＆ロカビリー専門店です。

1993年に原宿へ移転し、”ラブテン”の愛称でファンや著名アーティストに親しまれてきた同店は、現在はオンラインショップとして世界中から厳選したエルヴィス・プレスリー公式グッズを展開しています。

渋谷シネクイントで期間限定復活と特別展示





企画名：映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開記念スペシャル展示「エルヴィス・ワールドツアー in シネクイント」会場：シネクイント CINE QUINTO 6Fロビー（東京都渋谷区宇田川町20-11 渋谷三葉ビル）期間：2026年5月15日（金）〜6月18日（木）営業時間：10:00〜21:00（映画館の営業時間に準じる）入場：無料（上映時間中に限り、映画チケット不要）展示内容：映画「EPiC」場面写真特大展示 / ワールドツアーイメージフォトブース / 歴代アルバム20選ジャケット展示 / 映画公式グッズ＆エルヴィス関連グッズ特別販売展示スペース：6F、グッズ販売ストア：7F

かつて”エルヴィス・ファンの聖地”として知られた「LOVE ME TENDER」が、映画公開を記念し渋谷シネクイント映画館内に5月15日から6月18日まで期間限定で復活出店します。

展示スペースの6Fロビーには、映画「EPiC」の場面写真特大展示、ヴィンテージ・ベガスをモチーフとしたワールドツアー会場イメージのフォトスポット、エルヴィス・プレスリー歴代リリースアルバム20選のジャケット展示が用意されています。

グッズ販売ストアは7Fに設けられており、映画公式グッズとエルヴィス関連グッズの特別販売が行われています。

展示スペースへの入場は映画チケットがなくても上映時間中に限り無料で可能です。

2022年公開の映画『エルヴィス』を機に、若い世代を中心にエルヴィス再評価の動きが世界的に加速しており、ヴィンテージロックTシャツや50’sカルチャーの人気とともにエルヴィス・プレスリー公式グッズへの関心が高まっています。

今回の映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』の公開がその流れをさらに後押しする形となっています。

1985年創業のエルヴィス専門店が手がける限定ギター・ピックは、映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』の公開に合わせたコレクターズアイテムとして位置づけられており、数量がなくなり次第キャンペーンは終了します。

渋谷シネクイントでの期間限定復活出店とあわせて、エルヴィスの世界をリアルな空間でも体感できる機会となっています。

LOVE ME TENDER「メンフィス・ギター・ピック プレゼントキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. メンフィス・ギター・ピックのプレゼントはいつまで受け取れますか？

A. キャンペーンは2026年5月15日（金）より開始されており、特典の数量がなくなり次第終了します。

終了時期は在庫状況によって異なります。

Q. シネクイントの展示はチケットなしで入場できますか？

A. 展示スペース（6Fロビー）への入場は無料で、映画のチケットがなくても映画の上映時間中に限り入場できます。

グッズ販売ストアは7Fに設けられています。

Q. ギター・ピックの色は選べますか？

A. ピックの色は選択できません。

色はランダムでのプレゼントとなっています。

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