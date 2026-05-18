『多すぎる恋と殺人』真奈美（森カンナ）、マイラブ連続殺人事件が終わっていなかった
俳優の森カンナが主演を務める、日本テレビ月曜プラチナイト枠ドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』（毎週月曜 深0：24）の第7話が、きょう18日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】迫力！神木譲（前田公輝）の胸ぐらを掴む真奈美（森カンナ）
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組んで、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
警視庁捜査一課刑事・真奈美の50人の恋人＝マイラブたちを狙った連続殺人事件。指示役の“アイチャン”を名乗る神木譲（前田公輝）が自首したことで、事件は解決に向かうかに思われたが、神木の取り調べの最中に、新たな殺人事件が発生する。指示したのが神木でなければ、一体誰なのか。神木以外にも“アイチャン”がいるのか。
真奈美を容疑者の1人とにらむ捜査一課管理官・高峰綾乃（桜井玲香）は、真奈美の後輩・黒岩壮馬（西垣匠）に真奈美の監視を徹底するよう指示。しかし、真奈美の無実を信じる壮馬は、身内をつるし上げるために手段を選ばない高峰に不信感を募らせる。
そんな中、真奈美の友人で暴力団対策課・豊橋依織（大沢あかね）が、真奈美の元夫・桐生徹（青柳翔）を尾行する高峰の姿を目撃。もしかして、高峰は“アイチャン”の指示で、真奈美と関係のあった桐生を消そうとしているのか。高峰を疑い始める真奈美は、鑑識課の小野由利子（堀内敬子）と依織と3人で、高峰の後をつける。すると、高峰の前に中年の男が現れる。
高峰の不可解な行動の目的、男の正体とは。予期せぬ容疑者が、真奈美を追い詰める。
【場面写真】迫力！神木譲（前田公輝）の胸ぐらを掴む真奈美（森カンナ）
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組んで、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
真奈美を容疑者の1人とにらむ捜査一課管理官・高峰綾乃（桜井玲香）は、真奈美の後輩・黒岩壮馬（西垣匠）に真奈美の監視を徹底するよう指示。しかし、真奈美の無実を信じる壮馬は、身内をつるし上げるために手段を選ばない高峰に不信感を募らせる。
そんな中、真奈美の友人で暴力団対策課・豊橋依織（大沢あかね）が、真奈美の元夫・桐生徹（青柳翔）を尾行する高峰の姿を目撃。もしかして、高峰は“アイチャン”の指示で、真奈美と関係のあった桐生を消そうとしているのか。高峰を疑い始める真奈美は、鑑識課の小野由利子（堀内敬子）と依織と3人で、高峰の後をつける。すると、高峰の前に中年の男が現れる。
高峰の不可解な行動の目的、男の正体とは。予期せぬ容疑者が、真奈美を追い詰める。