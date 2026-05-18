みなみかわ＆ザブングル加藤＆テスタ、児童養護施設を訪れる 似顔絵＆オフショット投稿「きっかけになれば」
専業投資家のテスタが18日、自身のXを更新。オフショットを投稿しながら、児童養護施設に人気芸人2人と一緒に訪れたことを報告した。
【写真】児童養護施設に登場！みなみかわ＆ザブングル加藤＆テスタの似顔絵＆オフショット
テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。
今回は「大阪生野区の田島童園さんに行かせていただきました 元気と思い出をあげに行くつもりで行きましたが、逆に沢山の元気と想い出をお子様達や職員の方からもらいました ありがとうございました」と、芸人のみなみかわ、ザブングル加藤と訪れたことを説明。
オフショットを投稿し「児童養護施設は田島童園さんだけでなく全国にあります 施設には常に足りない物であったり支援が必要なことがあったりします。ぜひお近くの養護施設のHPをのぞいてみたり、必要な物を聞いてみてもらえたりする、そういうきっかけになれば僕らはとてもとても嬉しいです」と伝えた。
また、施設からの似顔絵写真も公開し「嬉しかったのでお写真いただきました ありがとうございました」と喜んだ。
【写真】児童養護施設に登場！みなみかわ＆ザブングル加藤＆テスタの似顔絵＆オフショット
テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。
オフショットを投稿し「児童養護施設は田島童園さんだけでなく全国にあります 施設には常に足りない物であったり支援が必要なことがあったりします。ぜひお近くの養護施設のHPをのぞいてみたり、必要な物を聞いてみてもらえたりする、そういうきっかけになれば僕らはとてもとても嬉しいです」と伝えた。
また、施設からの似顔絵写真も公開し「嬉しかったのでお写真いただきました ありがとうございました」と喜んだ。