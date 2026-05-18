北陸新幹線の県内全線開業から2年余り。加賀市の加賀温泉駅には、象徴となる全天候型のガラス張りのドームが完成しました。

加賀温泉駅に設置されたガラス張りの全天候型広場は、2024年11月に着工し、およそ26億7千万円を投じて市が整備しました。

当初、2024年の北陸新幹線敦賀延伸に合わせて完成する予定でしたが、資材の不足や入札の不調で整備が遅れていました。ガラス張りのドームは高さおよそ15メートル、延べ床面積およそ1000平方メートルの2階建てで、縦2.5メートル、横4.5メートルの大型ビジョンなどが設けられています。

「駅自体がにぎわいの場、人が集う場になってくれれば」

バスやタクシーの待合スペースのほかスポーツ観戦といったパブリックビューイングなど、各種イベントの開催も可能で、駅前のにぎわい創出につながると期待されています。

加賀市都市計画課・北口陽治課長「駅自体がにぎわいの場、人が集う場になっていただければなと思っております」

ガラス張りドームは日没から午後10時ごろまで毎晩、LEDライトでライトアップされます。周辺では駅前広場も整備が進められ、7月末までにすべて完成する予定です。