19日(火)からは九州南部で、20日(水)にかけては西日本から東日本で雨雲がかかり日本列島は広く雨の降る天気になる見込みです。

19日以降、前線が西日本の南の海上から北上し、九州から次第に東へと雨雲が広がるでしょう。

19日の雨と風の予想ですが、九州の南海上の雨雲が次第に北上する見込みです。

19日昼過ぎから九州南部で雨が降るでしょう。

19日夜おそくにかけては、四国でも雨が降りそうです。

20日は、未明から雨雲が四国全域に広がりそうです。

明け方からは、紀伊半島で雨が降り、四国や近畿南部を中心に雨が続くでしょう。

20日の夕方以降は東海でも雨が降りそうです。近畿や東海の沿岸部では雨脚が強まるところもあるでしょう。

19日以降、西から天気は下り坂になるでしょう。20日や21日は西日本から東日本にかけて雨が降る見込みです。

東海や北陸では、21日の木曜日にまとまった雨が降りそうです。

今週のなかば以降は前線の影響で雨の降るところが多い見込みです。季節は夏へと進む中、梅雨のはしり、いわばリハーサルのような天気になりそうです。