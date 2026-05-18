◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場・ダート１９００メートル）

重賞初挑戦のマーチＳで２着と好走したアクションプラン（牡６歳、美浦・池上昌和厩舎、父リオンディーズ）が、２度目の重賞で勝利を狙う。

前走はスタートを決めて好位を確保し、内を上手に立ち回っての競馬。勝ち馬のサンデーファンデーに２馬身半差をつけられたが、池上調教師は「やりたいことはできて力は出せましたが、勝った馬が強かったです。砂をかぶっても競馬ができるようになったのが、成長かなと思います」と評価する。前走後は短期放牧を挟み、「心身ともにリフレッシュしています。走れる態勢ではあると思います」と状態は上がってきている。

今回は初の関西遠征に、ダート戦でこれまで最長の１９００メートル。「１８００メートルがギリギリと思っているので、距離はやってみないと」とポイントに挙げた。京都コースについては「平坦でどちらかといえばスピード決着なので、（距離と）相殺してもらえれば」と歓迎する。

ダートは２１戦で掲示板を外したのはわずか４回と、堅実さが最大の武器。６歳を迎えてオープン特別を勝つなど、まさに充実期だ。遅咲きのリオンディーズ産駒が、淀の舞台で初タイトルをつかむ。