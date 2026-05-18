日差しが照り付ける中、清流・長良川で真剣勝負。

【写真を見る】岐阜･長良川で｢水切り大会｣ “真夏日”のなか真剣勝負 全国から131人参加 気に入った石を投げ…最高成績は｢名人の部｣で出た16回！

（前川智彦記者 5月17日午後1時ごろ）

「岐阜市の長良川では、手元の温度計では30℃を超えています。こちらの河原で、水切りの大会が行われています」

5月17日、最高気温31.2℃を観測。今年初めての真夏日となった岐阜市。清流・長良川では、投げこんだ石が水面を何回跳ねるかを競う「水切り大会」が開催されました。



（参加者）

「きょうは大阪から」

「広島県から来ました」

水切りの“極意”とは

全国から131人が参加。東海地方唯一の水切り大会は、今回が3回目です。



（岐阜市から）

「岐阜に住んでいたら長良川が身近なので、参加しました」



（岐阜・山県市から）

「大人の本気で楽しい。すごくいいイベントだと思う」

大会は5つの部門に分かれ、つわもの14人がエントリーした「名人の部」で大会3連覇を目指す横浜在住・中国出身の侯寧さんに“極意”を伺うと…



（名人の部 2連覇中 侯寧さん）

「波と石と、自分の力を理解した上で（競技を）やった方がいい成績が出る」



参加者は長良川の河川敷で気に入った石を選び、思い思いに投げ込みました。

大阪から参加した親子… 同じ趣味で家族の時間増

こうした中で、注目したのは大阪から参加の仙波さん一家。



（男性の部1位・記録11回 仙波義規さん）

「私が男性の部1位で、（妻が）女性の部2位、（息子たちが）子どもの部の1位･2位ですね」

なんと、家族全員入賞という見事な成績。そもそも家族で始めたきっかけは？



（義規さん）

「キャンプですね。川とかに行って、休憩途中に石を調べて投げてたりしたのが、はじめですね」



（女性の部2位・記録9回 文耶さん）

「家族で一緒にできる趣味があるのが、すごくいいなと思う。家族の時間が増えたので良かった」

「自然にあるものだけで完結」

水切りの極意を教えてくれた侯寧さんは、今回惜しくも3連覇ならず。成績は14回で3位入賞を果たしました。そして、最高成績は名人の部で出た「16回」でした。



（岐阜商工会議所 森島悠さん）

「（水切りは）長良川の自然にあるものだけで完結する。皆さんに体験してほしい」



世界記録は、2013年にアメリカで樹立された「88回」。皆さんのチャレンジは続きます。