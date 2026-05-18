2児の母・安めぐみ、長女の「小学校最後の運動会」豪華弁当公開に反響「子どもが喜ぶものだらけ」「最後にふさわしい弁当」
【モデルプレス＝2026/05/18】タレントの安めぐみが5月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。運動会のために作った弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】人気芸人の44歳妻「豪華で尊敬」卵サンド・スパムおにぎり・唐揚げ…小6長女の運動会弁当
安は、「昨日は長女の運動会でした！！」と報告し、数々のメニューが詰められたお弁当の写真を投稿。「6年生なので、小学校最後の運動会 お疲れ様でした」と記し、唐揚げやブロッコリー、トウモロコシが詰められたお弁当箱のほか、スパムおにぎり、卵サンドイッチ、イチゴ、オレンジ、枝豆などボリュームたっぷりの弁当を披露している。
この投稿に、ファンからは「どれも本当に美味しそう」「彩りが綺麗で愛情が伝ってくる」「スパムおにぎりやサンドイッチもあって豪華で尊敬」「こんなに素敵なお弁当を作れるの憧れる」「子どもが喜ぶものだらけ」「彩りもボリュームも満点」「まさに最後にふさわしい弁当」などという反響が寄せられている。
安は、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】人気芸人の44歳妻「豪華で尊敬」卵サンド・スパムおにぎり・唐揚げ…小6長女の運動会弁当
◆安めぐみ、運動会の弁当公開
安は、「昨日は長女の運動会でした！！」と報告し、数々のメニューが詰められたお弁当の写真を投稿。「6年生なので、小学校最後の運動会 お疲れ様でした」と記し、唐揚げやブロッコリー、トウモロコシが詰められたお弁当箱のほか、スパムおにぎり、卵サンドイッチ、イチゴ、オレンジ、枝豆などボリュームたっぷりの弁当を披露している。
◆安めぐみの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「どれも本当に美味しそう」「彩りが綺麗で愛情が伝ってくる」「スパムおにぎりやサンドイッチもあって豪華で尊敬」「こんなに素敵なお弁当を作れるの憧れる」「子どもが喜ぶものだらけ」「彩りもボリュームも満点」「まさに最後にふさわしい弁当」などという反響が寄せられている。
安は、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。（modelpress編集部）
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