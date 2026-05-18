aespa、この夏は“爽快な刺激”で魅了！新アルバム『LEMONADE』カムバックに期待感MAX

aespaが、カムバックに向けた準備を完了した。

aespaは5月29日13時、各音楽配信サイトを通じて2ndフルアルバム『LEMONADE』をリリースし、カムバックする。

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BIGBANGのG-DRAGONがフィーチャリング参加した先行公開曲『WDA（Whole Different Animal）』に続き、タイトル曲『LEMONADE』でこの夏を刺激的に彩る予定だ。

また、今回の2ndフルアルバムには全11曲が収録されており、さらに広がったaespaの音楽世界に出会うことができる。

aespaは『LEMONADE』を通じて、ポジティブなエネルギーを届ける予定だ。

（写真提供＝SMエンターテインメント）aespa

同曲は、どんな試練や困難もチャンスへと変えていくというメッセージを、ウィットに富んだ表現で描いた楽曲。強烈でトレンディなシンセベースサウンドが際立つエレクトロニックダンスナンバーとなっている。

特に同曲は、aespaならではの個性を加えただけでなく、世界観の“新シーズン”を暗示している点でも期待を集めている。

aespaの世界観による新たなシーズンがどのように展開されるのか、カムバックへの期待と関心が高まっている。

（記事提供＝OSEN）