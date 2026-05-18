夏限定のねこ型スイーツを新発売!「喫茶ねこねこ」をテーマにしたバターサンドやレモンケーキなど【ねこねこ】

オールハーツ･カンパニーが運営する「ねこねこ」は、2026年6月1日から「NEKO NEKO Summer Vacation〜喫茶店に集うねこたち〜」をテーマとする新商品を発売する。

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〈NEKO NEKO Summer Vacationとは〉

「NEKO NEKO Summer Vacation」は、2024年から夏のバケーションシーズンに合わせて開催しているシリーズ。3年目となる2026年は、「〜喫茶店に集うねこたち〜」をテーマに、ねこたちが喫茶店でひと休みしながら、ひんやりスイーツを楽しむ夏のワンシーンをモチーフにした、‟見て楽しい、食べておいしい“心ときめくような新商品を展開する。

各商品のパッケージには、猫専門イラストレーター Coony(クーニー)さんのイラストを採用した。ねこたちが暑い夏にひと涼みしようと喫茶店に集い、ひんやりスイーツを楽しむ様子を描いた、遊び心あふれるデザイン。

◆ねこねこバターサンド〜塩キャラメル〜

販売期間:2026年6月1日〜10月31日

価格:1個:360円(税込)

販売店舗:「ねこねこチーズケーキ」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

初登場となる『ねこねこバターサンド』の夏季限定フレーバー。ねこの形をしたサクほろ食感のサブレクッキーに、フランス産“ゲランドの塩”を加えたキャラメルバタークリームをサンドした。サブレクッキーの香ばしさに、なめらかなキャラメルバタークリームを合わせ、暑い夏でも軽やかに食べられるような甘じょっぱい味わいに仕上げた。クリームの中にはキャラメルキャンディチップを忍ばせ、食感のアクセントも加えた。

◆ふぃにゃんシェ 塩バニラ

販売日:2026年6月1日

価格:1個:260円(税込) /4個セット:1,060円(税込)

販売店舗:「ねこねこ」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」、全国のスーパーマーケット･ドラッグストアなど

ねこの形の焼き菓子『ふぃにゃんシェ』より、夏限定の“塩バニラ”フレーバーが新登場する。バニラの香りにフランス産“ゲランドの塩”を合わせた、甘じょっぱい味わい。冷やして食べると、ひんやりとした口あたりと、しっとりとした食感が楽しめる。

◆ねこねこレモンケーキ

販売期間:2026年6月1日〜8月31日

価格:280円(税込)

販売店舗:「ねこねこ」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

夏の人気商品『ねこねこレモンケーキ』が、今年の新デザインパッケージで再登場する。瀬戸内レモンのレモンピールを使用した爽やかな味わいと、しっとり食感がこだわりのレモンケーキ。中にはレモン風味のチップを合わせることで、味わいの変化とザクザク食感が楽しめる。冷やして食べると、しっとりとした生地とチップの食感がより引き立つ。

新デザインは、「はちわれ」模様、「三毛猫」模様のねこたちと、爽やかさを感じるチェック柄をあしらった。

◆ねこねこサマーアソートBOX

販売期間:2026年6月1日〜8月31日

価格:2,220円(税込)

販売店舗:「ねこねこ」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

ねこたちが夏にひと涼みしようと喫茶店に集い、ひんやりスイーツを楽しむ様子を描いた、キュートな新デザインBOXに、新作『ふぃにゃんシェ 塩バニラ』2個、『ねこねこレモンケーキ』1個、『ねこねこ はちわれクッキー(ブラックココア/キャラメルナッツ/いちご)』各2枚、人気焼き菓子『ふぃにゃんシェ(プレーン/ショコラ)』各1個ずつを詰め合わせた。

◆ねこねこサマープチギフト

販売期間:2026年6月1日〜8月31日

価格:840円(税込)

販売店舗:「ねこねこ」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

ねこの可愛らしさと涼やかさを詰め込んだ新デザインのプチバッグに、新作『ふぃにゃんシェ 塩バニラ』1個、『ねこねこレモンケーキ』1個、人気焼き菓子『ふぃにゃんシェ(プレーンもしくはショコラ)』1個を詰め合わせた。

〈定番人気商品『ふぃにゃんシェ プレーン』初の量販店展開〉

◆ふぃにゃんシェ プレーン

販売日:2026年6月1日

価格:参考小売価格216円(税込)

販売店舗:全国のスーパーマーケット･ドラッグストアなど

ねこの形が人気の焼き菓子『ふぃにゃんシェ プレーン』が、全国のスーパーマーケット･ドラッグストアなどに初登場する。店舗販売とは異なるオリジナルデザインパッケージに仕立てた。