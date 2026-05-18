“ナフサショック”「接着剤が足りない」靴製造がピンチ　“必要不可欠”値上げの通達も…今後は靴全般の値上がり予想

中東情勢の緊迫化により、カルビーのポテトチップスが白黒のパッケージになるなどのインクショック。

影響は、カゴメのトマトケチャップや油揚げ、モヤシなど、私たちの生活に近いところに広がりつつあります。

その1つが、外出する際に欠かせない“靴”です。

創業62年という東京・墨田区の老舗靴メーカー「ヒロカワ製靴」では、日本人の足に合った革靴を現在も熟練の職人が手掛け、1日300足、1カ月に約6000足を生産しています。

ところが、靴を作るのに欠かすことのできない、のりや接着剤が今後、手に入らなくなるかもしれないと告げられたというのです。

（株）ヒロカワ製靴・廣川達朗専務取締役：

4月の上旬から中旬にかけて原油が入ってこないという影響で、とりあえず今できる分だけ発注は受けるが、その先いつ追加で納品できるかは分からない状況というふうに言われた。

実際に靴の製造現場を見せてもらうと、インソールとアウトソールの接着や本体とヒールの接着など、各工程で接着剤が使われていました。

（株）ヒロカワ製靴・廣川専務取締役：

靴において接着剤は必要不可欠で、代替えのものはないというのが実際のところ。

この工場では、靴用の接着剤を1カ月に約400リットル、一斗缶で22缶使用。

現在は足りているということですが、次の納品分からの値上げを伝えられたといいます。

（株）ヒロカワ製靴・廣川専務取締役：

使っているのりが様々あるが、一斗缶で4000円〜8000円の値上げを今、通達されている。

接着剤だけでなく、その他の原材料費も上がっているため、年内に商品の値上げをせざるを得ない状況だといいます。

靴づくりに必要な接着剤は、革靴だけでなくスニーカーなどでも同様に使用するため、今後、靴全般の値上がりが予想されます。

中東情勢の悪化による原材料費などの高騰が続く中、高市総理は18日、2026年度の補正予算案の編成を含めた検討を指示したことを明らかにしました。

高市総理：

7月から9月において、去年夏の料金水準を下回るような支援を行うべく…。

高市総理は電気・ガス料金について、冷房需要が高まる7月から9月に2025年夏の水準を下回るような支援をするとして、片山財務大臣らに具体案の検討を指示したと説明しました。