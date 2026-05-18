プロ野球が開幕して1か月半が経過。ここまでリーグをけん引している“リーダーズ”の躍動を振り返ります。

パ・リーグの現在の首位打者は日本ハム・レイエス選手。特大な一発が魅力の助っ人ですが、今季は確実性も見せ、41試合の出場で打率.325としています。続く2位は打率.300の楽天・辰己涼介選手。3位はロッテ・藤原恭大選手ですが、試合中のケガで現在は痛恨の離脱を余儀なくされています。そんな中、リーグトップの本塁打数と打点を稼いでいるのが、ソフトバンクの栗原陵矢選手。現時点で昨季のシーズン成績・8本塁打を上回る、両リーグトップの12本塁打を放っており、打点も31としています。盗塁部門ではソフトバンク・周東佑京選手に並んで、オリックス・渡部遼人選手が8盗塁とトップの成績をマーク。渡部選手はすでに複数の項目でキャリアハイを更新するなど、飛躍のシーズンとしています。

投手成績では、17日の試合を終えて首位に浮上した西武の選手たちが席巻。防御率部門では、今季から先発転向となった平良海馬投手が、7登板で防御率0.80と1位の成績を残しています。次いで2位につけている郄橋光成投手は、同じく7登板で防御率0.87。郄橋投手は勝ち星も積み重ねており、勝利数ではリーグトップの5勝としています。さらに新戦力のルーキーも躍動。西武のドラフト2位ルーキー・岩城颯空投手は、13セーブをマークしリーグトップにつけています。

この1週間を終えると、いよいよ交流戦もスタート。選手たちの今後の躍動にも注目です。