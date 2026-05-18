お笑い芸人による最強のお笑いプロレス団体「西口プロレス」が18日、公式Xを更新。有効期限切れの運転免許証で乗用車を無免許運転し、赤信号を無視した道路交通法違反の疑いで、2026年4月15日に警視庁野方署に書類送検された、ものまねタレント長州小力（54）について、重要な発表を予定していると明かした。

同団体は声明を通じ「西口プロレスを主催する株式会社ウエストゲートエンタテインメントは、2026年5月21日（木）に、団体に所属する長州小力に関する重要な発表を予定しております」と発表。「詳細につきましては、同日、西口プロレス公式Xを通じて発表いたします」と補足した。

報道によると、所持していた免許証の有効期限は約2カ月前に切れていたという。小力は「信号を確認しなかった」「期限が切れていたのは知っていたが、仕事のため運転した」と話しているという。

4月9日午前、中野区の交差点で警察官が交通違反の取り締まり中、小力が運転する乗用車が信号無視をし、停止させたところ、期限切れが発覚した。

以下、発表全文。

関係各位

2026年5月18日

株式会社ウエストゲートエンタテインメント

【西口プロレスに関する重要なお知らせについて】

西口プロレスを主催する株式会社ウエストゲートエンタテインメントは、2026年5月21日（木）に、団体に所属する長州小力に関する重要な発表を予定しております。

詳細につきましては、同日、西口プロレス公式Xを通じて発表いたします。

日頃より応援いただいておりますファンの皆様、関係者の皆様には、ご心配をお掛けいたしますが、正式発表まで今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。

なお、現時点で本件に関する個別のお問い合わせにはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。