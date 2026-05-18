Photo: はらいさん

実現したら、Galaxy Z TriFoldの魅力がさらに増すのでは？

日本での発売を迎えずに販売終了となった三つ折りスマホ、Samsung（サムスン）Galaxy Z TriFold。

気になる後継機モデルはヒンジが改良され、初代よりさらに薄くなるとのウワサも出ていますが、興味深いことにSペンに対応する可能性が新たに出てきました。

カチッとくっ付く仕組み？ サムスン純正スタイラスに対応か

Image: Android Police

米メディアのAndroid Policeが掲載したSamsung Galaxy Z TriFold関連の最新特許画像とされるものを見てみると、ディスプレイの折り目部分の内側にSペンを収納している様子がわかります。正直ポロッと落ちないか心配になりますが、資料を見る限りマグネット？のようなもので固定されるようにも見えます。

端末を折りたたんだ際にできるわずかなスペースを有効活用してSペンを収納するというアイデアなわけですが、そもそも初代Galaxy Z TriFoldがSペン非対応だったため、最大の弱点が1つ解消されるかもって考えたらワクワクしますね。

Galaxy Z TriFoldの魅力はやはり10インチのタブレット級大画面ディスプレイを堪能できることなので、アイデアを手書きでまとめたり、イラストを作成するのにSペンを使いたいというユーザーも少なくないはず。これが実現するかはわかりませんが、少なくともSペン対応に期待したいところです。

あとは、Galaxy Z TriFoldの新型モデルが登場した際には日本での発売もぜひ…。

Source: Android Police