夜ドラ『ラジオスター』最終週【第29話あらすじ】 松本（甲本雅裕）の息子がやってくる
俳優・福地桃子が主演を務めるNHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合 月〜木 後10：45〜11：00）は、最終週（第8週）に突入する。18日に第29話が放送される。
【場面カット】リクト（甲斐翔真）と多田（大八木凱斗）がお笑いライブ
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
■第29話 あらすじ
新年を迎えるラジオスター。カナデ（福地桃子）たちは、リクエストを受けリクト（甲斐翔真）と多田（大八木凱斗）のお笑いライブを行うことを決める。集まった観客が大爆笑する中、地震の影響で会えなくなっていた松本（甲本雅裕）の息子がやってくる。松本は息子と直接会うかどうかで思い悩む。カナデは心配そうにその様子を見つめる。
【場面カット】リクト（甲斐翔真）と多田（大八木凱斗）がお笑いライブ
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
■第29話 あらすじ
新年を迎えるラジオスター。カナデ（福地桃子）たちは、リクエストを受けリクト（甲斐翔真）と多田（大八木凱斗）のお笑いライブを行うことを決める。集まった観客が大爆笑する中、地震の影響で会えなくなっていた松本（甲本雅裕）の息子がやってくる。松本は息子と直接会うかどうかで思い悩む。カナデは心配そうにその様子を見つめる。