（新静岡セノバ前から中継 竹川 奈々 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（竹川 奈々 アナウンサー）

さあ、ここからは「しずおか献立予報」です。このコーナーはスーパーで聞いたお買い得な食材を値段とともに紹介。さらにその食材を使った簡単レシピも合わせてご紹介していきます。きょうご紹介してくださるのはこちら「フードマーケットマム」青果担当の梶山さんです。さあ気になるおすすめ食材なんですが、きょうはこちら「細ネギ」です。





（松浦 悠真 気象予報士）細ネギですか。（竹川 奈々 アナウンサー）実は県内産が多く出回るようになったことで、先週に比べ2割ほど安くなっているそうなんです。（松浦 悠真 気象予報士）そうなんですね。いろいろな食材にも使えますし助かりますね。（竹川 奈々 アナウンサー）そうなんです。ではここで野菜ソムリエの資格も持っている澤井さん。細ネギの豆知識を教えてください。（スタジオ・澤井 志帆 アナウンサー）細ネギに含まれている香り成分アリシンは、切ってから5分以内が最も香りがたつといわれているんです。なので、皆さん食べる直前に切るのがおすすめです。（竹川 奈々 アナウンサー）確かに料理の最後に乗っけているイメージありますよね。（松浦 悠真 気象予報士）そうですね。だからその方が香りをより単純に楽しめるということなんですね。（竹川 奈々 アナウンサー）理にかなっているんですね…。では価格を見ていきましょう。「フードマーケットマム下川原店」のきょう18日の1袋の価格が95円となっています。他の店舗を見てみてもお手頃ですね。（松浦 悠真 気象予報士）そうですね、買いやすくなってますね。（竹川 奈々 アナウンサー）では気になる細ネギの簡単レシピがこちらです。「ネギキムチ」。（松浦 悠真 気象予報士）ネギをキムチにしましたか。

（竹川 奈々 アナウンサー）

これから暑くなる季節になるので、もうぴったりのレシピになっています。ではレシピの動画がこちらです。細ネギは水でしっかり洗って根元を切り落とします。5センチ幅に切っていきます。ボウルに細ネギ以外の材料を入れて混ぜ細ネギを加えラップをし、冷蔵庫に入れて、およそ1時間置けば完成なんです。本当に簡単ですね。作り置きとかも良さそうですね。ではスタジオには試食をご用意いたしました。





（スタジオ出演者 試食）



（竹川 奈々 アナウンサー）

これを食べて汗をかくっていうのも大切かもしれないですね。ぜひ皆さん作ってみてください。以上「しずおか献立予報」でした。