「ABEMA（アベマ）」で放送中の稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』。

5月17日（日）の同番組では、“職人”としても活躍するお笑い芸人が現在の年収を明かす場面があった。

©AbemaTV, Inc.

今回は、新企画「転職して人生激変!?年収HIGH＆LOW」と題し、転職によって人生を変えた5人のゲストが登場。前職と転職後のリアルな年収を公開し、年収が上がったのか、下がったのかを一同が予想していった。

番組後半に登場したのは、お笑い芸人を続けながら鮨職人としても成功を収めている、はんにゃ.の川島章良。2009年の大ブレイク時には月収500万円を稼いでおり、芸歴21年の平均年収は800万円だったと明かし、「当時、他の事務所だったら多分10億円稼いでたって言われていた」と、当時のすさまじい人気ぶりを語った。

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そんなとき、有名鮨店の大将から「カウンター越しに1対1でお客さんと接するから、空気を読んで場を盛り上げられる芸人に向いている」という助言を受け、鮨職人の道へ。

現在は東京・恵比寿で週2日、コース2万5000円の高級鮨店を間借り営業しており、予約は3カ月待ち。年収は芸人時代の平均の倍となる1600万円へと大きく跳ね上がっていると明かし、見事な転身ぶりにスタジオからは驚きの声が上がっていた。