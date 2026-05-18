父は元巨人投手、母は名女優　チェ・ジュンヒさん、亡き両親の面影を抱きながら踏み出した一歩

「初めて私のそばに残る方法を知っている人」

韓国人女性インフルエンサー、チェ・ジュンヒが11歳年上の婚約者に向けて贈った言葉だ。

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一見すると、結婚という幸福な門出を前にした、詩的で甘美な愛情表現のように聞こえる。ウェディングフォトに添えられた、少し背伸びをした熱烈なメッセージとして受け止めることもできるだろう。

しかし、彼女がこれまで歩んできた過酷な人生を知れば、「そばに残る」という言葉に込められた重圧に近いほどの切実さを感じずにはいられない。

チェ・ジュンヒ（写真提供＝OSEN）

5月14日、チェ・ジュンヒは自身のSNSを通じて、婚約者に対する深い信頼を明かした。

彼女は11歳という年齢差に触れながら、「厳しい冬を耐え抜いた人特有の眼差し」や「誰かに頼らずに生きる方法をあまりにも早く学んでしまった心」が、どこか自分と似ていたのかもしれないと綴っている。

さらに婚約者のことを、遠く終わりの見えない道であっても「自分が背負って走るから一緒に出発しようと言ってくれた、ありがたい存在」であると表現した。

そして、彼女は次のように言葉を続けた。

「生きていれば、誰かが私を通り過ぎ、揺さぶって去っていくこともある。けれど、初めて私のそばに残る方法を知っている人に出会えた」

この一文は、彼女の半生を辿ってきた者ほど、胸に深く突き刺さる。チェ・ジュンヒにとって「残る」という状態は、単なる恋愛の修辞を超えた意味を持っているからだ。

彼女は、韓国を代表する国民的女優であった故チェ・ジンシル氏と、かつて読売ジャイアンツでもプレーした元プロ野球選手の故チョ・ソンミン氏の長女として生を受けた。母はトップスター、父は有名アスリートという、一見すれば華やかな家庭に生まれた。

故チェ・ジンシル氏（写真提供＝OSEN）

しかし、その平穏な家族の形は長くは続かなかった。

両親は彼女がまだ幼い頃に離婚し、彼女が5歳の時に母を突然失った。さらにその2年後には、母の弟であり、歌手や俳優として活躍していた叔父のチェ・ジニョン氏もこの世を去ってしまう。

そして10歳の時、父のチョ・ソンミン氏もまた、同じように突然の最期を迎えた。奇しくも亡くなった3人は、いずれも享年39歳であった。

幼いチェ・ジュンヒの周囲から、かけがえのない家族たちが相次いで消えてしまったのである。

故チョ・ソンミン氏（写真提供＝OSEN）

だからこそ、今年2月に彼女が結婚を発表した際の言葉も、単なる慶事の報告以上の重みを持って受け止められた。

当時、彼女は「私にとって家族という言葉は、決して容易なものではなかった」と告白している。そして「憂鬱な幼少期を過ごす中で、いつか温かい自分だけの居場所を作りたいと、心の底でずっと誓ってきた」と明かした。

彼女にとって結婚とは、単に誰かの妻になるという選択ではない。それは、崩壊してしまった家族という概念を自分の手で作り直すことであり、幼い頃に失った「温かな安息地」を、今度は自ら選び、築き上げようとする決意の表れなのだ。

今回の「私のそばに残る方法を知っている人」という言葉も、2月の結婚発表と地続きにある。誰かが側に居続けること。それは多くの人にとって当然の前提かもしれないが、彼女にとっては決して当たり前のことではなかったのだ。

あまりにも早い時期に「大切な人がいなくなる」経験を重ねた彼女にとって、家族という言葉には、安らぎだけでなく喪失や不安が常に影を落としていたはずだ。それゆえ、婚約者を「残ってくれる人」と定義したことには、純粋な幸福感だけでなく、悲痛なまでの祈りが滲んでいる。

もちろん、結婚が人生の永遠を保証するわけではない。どれほど強い言葉を交わしても、未来がどう転ぶかは誰にも分からない。そのため「残ってくれる人」という表現は、未来を断定するものではなく、彼女が今、最も信じたいと願う相手に向けた切実な希望に近いのかもしれない。

左からチェ・ファンヒ、チェ・ジュンヒ（写真提供＝OSEN）

チェ・ジュンヒの結婚式は5月16日、ソウル江南のホテルで執り行われた。婚約者は11歳年上の一般男性であり、式では実兄のチェ・ファンヒ氏が、親族代表にあたる「婚主」を務めた。亡き両親に代わり、唯一の血縁である兄が彼女の門出を支えた。

そこにも、彼女が背負ってきた家族の歴史が色濃く反映されている。

彼女は「誰かの娘」としてではなく、「一人の妻」として新たな家庭を築いていくと語った。しかし、それは決して過去を切り捨てるという意味ではないだろう。むしろ、多くの喪失を抱えたまま、それでも別の形で家族を再生させようとしているように見える。

チェ・ジュンヒが婚約者に向けた言葉は、甘い愛の告白というより、長い孤独の果てにようやく手繰り寄せた、再生への祈りのように響く。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）