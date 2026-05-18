投信・基準価額騰落率ランキング 5月第3週（5月11日～5月15日）
5月第3週の上昇率ランキングはテーマ型インデックスに連動する投資成果を目指す三菱UFJアセットマネジメントの「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ」シリーズのファンドが上位を占めました。
下落率ランキング1位と2位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「ＧＳビッグデータ・ストラテジー（日本株）」は2370円、2位の「米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）」は1500円を期中に分配しています。
○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 +15.14％ ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ宇宙開発
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
2位 +12.74％ ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏバーチャルリアリティ
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
3位 +11.01％ ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏクリーンテック
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -13.80％ ＧＳビッグデータ・ストラテジー（日本株）
運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
2位 -8.40％ 米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
3位 -6.28％ 欧州防衛・航空宇宙株式インデックスファンド
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
株探ニュース
下落率ランキング1位と2位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「ＧＳビッグデータ・ストラテジー（日本株）」は2370円、2位の「米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）」は1500円を期中に分配しています。
1位 +15.14％ ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ宇宙開発
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
2位 +12.74％ ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏバーチャルリアリティ
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
3位 +11.01％ ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏクリーンテック
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -13.80％ ＧＳビッグデータ・ストラテジー（日本株）
運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
2位 -8.40％ 米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
3位 -6.28％ 欧州防衛・航空宇宙株式インデックスファンド
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
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