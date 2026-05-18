　5月第3週の上昇率ランキングはテーマ型インデックスに連動する投資成果を目指す三菱UFJアセットマネジメントの「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ」シリーズのファンドが上位を占めました。

　下落率ランキング1位と2位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「ＧＳビッグデータ・ストラテジー（日本株）」は2370円、2位の「米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）」は1500円を期中に分配しています。

○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　+15.14％　ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ宇宙開発
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント

2位　+12.74％　ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏバーチャルリアリティ
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント

3位　+11.01％　ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏクリーンテック
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント

○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　-13.80％　ＧＳビッグデータ・ストラテジー（日本株）
運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

2位　-8.40％　米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント

3位　-6.28％　欧州防衛・航空宇宙株式インデックスファンド
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント

株探ニュース