　5月18日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは344銘柄。東証終値比で上昇は178銘柄、下落は132銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は76銘柄。うち値上がりが46銘柄、値下がりは25銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は560円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4392>　ＦＩＧ　　　　　　 1360　 +300（ +28.3%）
2位 <1380>　秋川牧園　　　　　 1280　 +279（ +27.9%）
3位 <3905>　データセク　　　　 3343　 +500（ +17.6%）
4位 <4047>　関電化　　　　　　 2830　 +280（ +11.0%）
5位 <9880>　イノテック　　　 4998.5 +458.5（ +10.1%）
6位 <7063>　バードマン　　　　　116　　+10（　+9.4%）
7位 <6276>　シリウスＶ　　　　　366　　+29（　+8.6%）
8位 <7746>　岡本硝子　　　　　　979　　+75（　+8.3%）
9位 <8152>　ソマール　　　　　 6900　 +520（　+8.2%）
10位 <6659>　メディアＬ　　　　 37.6　 +2.6（　+7.4%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1867>　植木組　　　　　　 1875　 -499（ -21.0%）
2位 <8963>　ＩＮＶ　　　　　　53540　-6460（ -10.8%）
3位 <6166>　中村超硬　　　　　426.8　-44.2（　-9.4%）
4位 <291A>　リスキル　　　　　 1650　 -140（　-7.8%）
5位 <8958>　グロバワン　　　 106840　-9060（　-7.8%）
6位 <4167>　ココペリ　　　　　　278　　-23（　-7.6%）
7位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　 12.2　 -0.8（　-6.2%）
8位 <4918>　アイビー　　　　　243.4　-12.6（　-4.9%）
9位 <4125>　三和油化工業　　　 3000　 -135（　-4.3%）
10位 <2778>　パレモ・ＨＤ　　　104.8　 -4.2（　-3.9%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <285A>　キオクシア　　　　55200　+3750（　+7.3%）
2位 <5201>　ＡＧＣ　　　　　　 6095　 +138（　+2.3%）
3位 <6976>　太陽誘電　　　　　 7274　　+80（　+1.1%）
4位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　 5639.5　+46.5（　+0.8%）
5位 <6857>　アドテスト　　　　26360　 +210（　+0.8%）
6位 <2502>　アサヒ　　　　　 1554.5　+11.0（　+0.7%）
7位 <5803>　フジクラ　　　　　 5692　　+39（　+0.7%）
8位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 4450　　+30（　+0.7%）
9位 <4004>　レゾナック　　　　16800　 +110（　+0.7%）
10位 <1925>　大和ハウス　　　 4511.7　+28.7（　+0.6%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5706>　三井金属　　　　　45700　-1620（　-3.4%）
2位 <6920>　レーザーテク　　　37645　 -545（　-1.4%）
3位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 6290　　-53（　-0.8%）
4位 <6178>　日本郵政　　　　 2040.4　-13.6（　-0.7%）
5位 <4506>　住友ファーマ　　　 1610　-10.0（　-0.6%）
6位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 3910　　-24（　-0.6%）
7位 <6963>　ローム　　　　　　 4120　　-25（　-0.6%）
8位 <4307>　野村総研　　　　 4535.4　-25.6（　-0.6%）
9位 <7532>　パンパシＨＤ　　　866.5　 -4.8（　-0.6%）
10位 <8031>　三井物　　　　　 5853.1　-29.9（　-0.5%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース