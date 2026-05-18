[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇178銘柄・下落132銘柄（東証終値比）
5月18日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは344銘柄。東証終値比で上昇は178銘柄、下落は132銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は76銘柄。うち値上がりが46銘柄、値下がりは25銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は560円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4392> ＦＩＧ 1360 +300（ +28.3%）
2位 <1380> 秋川牧園 1280 +279（ +27.9%）
3位 <3905> データセク 3343 +500（ +17.6%）
4位 <4047> 関電化 2830 +280（ +11.0%）
5位 <9880> イノテック 4998.5 +458.5（ +10.1%）
6位 <7063> バードマン 116 +10（ +9.4%）
7位 <6276> シリウスＶ 366 +29（ +8.6%）
8位 <7746> 岡本硝子 979 +75（ +8.3%）
9位 <8152> ソマール 6900 +520（ +8.2%）
10位 <6659> メディアＬ 37.6 +2.6（ +7.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1867> 植木組 1875 -499（ -21.0%）
2位 <8963> ＩＮＶ 53540 -6460（ -10.8%）
3位 <6166> 中村超硬 426.8 -44.2（ -9.4%）
4位 <291A> リスキル 1650 -140（ -7.8%）
5位 <8958> グロバワン 106840 -9060（ -7.8%）
6位 <4167> ココペリ 278 -23（ -7.6%）
7位 <5856> ＬＩＥＨ 12.2 -0.8（ -6.2%）
8位 <4918> アイビー 243.4 -12.6（ -4.9%）
9位 <4125> 三和油化工業 3000 -135（ -4.3%）
10位 <2778> パレモ・ＨＤ 104.8 -4.2（ -3.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <285A> キオクシア 55200 +3750（ +7.3%）
2位 <5201> ＡＧＣ 6095 +138（ +2.3%）
3位 <6976> 太陽誘電 7274 +80（ +1.1%）
4位 <9984> ＳＢＧ 5639.5 +46.5（ +0.8%）
5位 <6857> アドテスト 26360 +210（ +0.8%）
6位 <2502> アサヒ 1554.5 +11.0（ +0.7%）
7位 <5803> フジクラ 5692 +39（ +0.7%）
8位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4450 +30（ +0.7%）
9位 <4004> レゾナック 16800 +110（ +0.7%）
10位 <1925> 大和ハウス 4511.7 +28.7（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5706> 三井金属 45700 -1620（ -3.4%）
2位 <6920> レーザーテク 37645 -545（ -1.4%）
3位 <2914> ＪＴ 6290 -53（ -0.8%）
4位 <6178> 日本郵政 2040.4 -13.6（ -0.7%）
5位 <4506> 住友ファーマ 1610 -10.0（ -0.6%）
6位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3910 -24（ -0.6%）
7位 <6963> ローム 4120 -25（ -0.6%）
8位 <4307> 野村総研 4535.4 -25.6（ -0.6%）
9位 <7532> パンパシＨＤ 866.5 -4.8（ -0.6%）
10位 <8031> 三井物 5853.1 -29.9（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4392> ＦＩＧ 1360 +300（ +28.3%）
2位 <1380> 秋川牧園 1280 +279（ +27.9%）
3位 <3905> データセク 3343 +500（ +17.6%）
4位 <4047> 関電化 2830 +280（ +11.0%）
5位 <9880> イノテック 4998.5 +458.5（ +10.1%）
6位 <7063> バードマン 116 +10（ +9.4%）
7位 <6276> シリウスＶ 366 +29（ +8.6%）
8位 <7746> 岡本硝子 979 +75（ +8.3%）
9位 <8152> ソマール 6900 +520（ +8.2%）
10位 <6659> メディアＬ 37.6 +2.6（ +7.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1867> 植木組 1875 -499（ -21.0%）
2位 <8963> ＩＮＶ 53540 -6460（ -10.8%）
3位 <6166> 中村超硬 426.8 -44.2（ -9.4%）
4位 <291A> リスキル 1650 -140（ -7.8%）
5位 <8958> グロバワン 106840 -9060（ -7.8%）
6位 <4167> ココペリ 278 -23（ -7.6%）
7位 <5856> ＬＩＥＨ 12.2 -0.8（ -6.2%）
8位 <4918> アイビー 243.4 -12.6（ -4.9%）
9位 <4125> 三和油化工業 3000 -135（ -4.3%）
10位 <2778> パレモ・ＨＤ 104.8 -4.2（ -3.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <285A> キオクシア 55200 +3750（ +7.3%）
2位 <5201> ＡＧＣ 6095 +138（ +2.3%）
3位 <6976> 太陽誘電 7274 +80（ +1.1%）
4位 <9984> ＳＢＧ 5639.5 +46.5（ +0.8%）
5位 <6857> アドテスト 26360 +210（ +0.8%）
6位 <2502> アサヒ 1554.5 +11.0（ +0.7%）
7位 <5803> フジクラ 5692 +39（ +0.7%）
8位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4450 +30（ +0.7%）
9位 <4004> レゾナック 16800 +110（ +0.7%）
10位 <1925> 大和ハウス 4511.7 +28.7（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5706> 三井金属 45700 -1620（ -3.4%）
2位 <6920> レーザーテク 37645 -545（ -1.4%）
3位 <2914> ＪＴ 6290 -53（ -0.8%）
4位 <6178> 日本郵政 2040.4 -13.6（ -0.7%）
5位 <4506> 住友ファーマ 1610 -10.0（ -0.6%）
6位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3910 -24（ -0.6%）
7位 <6963> ローム 4120 -25（ -0.6%）
8位 <4307> 野村総研 4535.4 -25.6（ -0.6%）
9位 <7532> パンパシＨＤ 866.5 -4.8（ -0.6%）
10位 <8031> 三井物 5853.1 -29.9（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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