映画ランキング：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』首位に返り咲き 新作は『映画 正直不動産』など4作品がランクイン
最新の全国映画動員ランキング（5月15日〜17日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が週末3日間で動員25万8000人、興行収入3億6000万円をあげ、再び1位に返り咲いた。累計成績は動員466万人、興収64億円を突破している。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
2位には、『プラダを着た悪魔２』が続き、週末3日間で動員25万3000人、興収4億600万円を記録。興収では『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を上回っており、首位争いの攻防を繰り広げた。累計成績は動員227万人、興収34億円を超えた。
3位には、前週と同じく『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が入り、週末3日間で動員22万3000人、興収3億4100万円をあげた。累計成績は動員810万人、興収119億円を突破した。
4位には、山下智久主演で人気を博したビジネスコメディドラマのその後を描いた『映画 正直不動産』がランクイン。監督は川村泰祐、共演は福原遥、市原隼人、泉里香らドラマシリーズのメンバーが集結している。
このほか新作では、6位に吉野耕平監督が小川哲による傑作ミステリー小説を、中村倫也主演、神木隆之介、ムロツヨシ共演で映画化した『君のクイズ』がランクイン。
8位には、OVAでのアニメ化から30周年を迎えた人気シリーズの新作を、全3章構成で公開していく『機動警察パトレイバー EZY File1』が初登場。監督は出渕裕、声の出演は上坂すみれ、戸谷菊之介、小清水亜美、ほか。
9位には、K-POPグループ・Stray Kidsのワールドツアーに密着した『Stray Kids : The dominATE Experience』が初登場。監督はアデルやテイラー・スウィフトら世界的アーティストたちのライブ映像を手がけてきたポール・ダグデイル。
また、既存作品では5位の『SAKAMOTO DAYS』が累計で動員157万人、興収21億円を突破した。
■全国映画動員ランキングトップ10（5月15日〜17日）
1（2↑）ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー（公開週4）
2（1↓）プラダを着た悪魔２（3）
3（3→）名探偵コナン ハイウェイの堕天使（6）
4（NEW）正直不動産（1）
5（4↓）SAKAMOTO DAYS（3）
6（NEW）君のクイズ（1）
7（6↓）ひつじ探偵団（2）
8（NEW）機動警察パトレイバー EZY File 1（1）
9（NEW）Stray Kids : The dominATE Experience（1）
10（5↓）劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編（2）
※11（NEW）トップガン 40th Anniversary「トップガン マーヴェリック」（1）
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2位には、『プラダを着た悪魔２』が続き、週末3日間で動員25万3000人、興収4億600万円を記録。興収では『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を上回っており、首位争いの攻防を繰り広げた。累計成績は動員227万人、興収34億円を超えた。
4位には、山下智久主演で人気を博したビジネスコメディドラマのその後を描いた『映画 正直不動産』がランクイン。監督は川村泰祐、共演は福原遥、市原隼人、泉里香らドラマシリーズのメンバーが集結している。
このほか新作では、6位に吉野耕平監督が小川哲による傑作ミステリー小説を、中村倫也主演、神木隆之介、ムロツヨシ共演で映画化した『君のクイズ』がランクイン。
8位には、OVAでのアニメ化から30周年を迎えた人気シリーズの新作を、全3章構成で公開していく『機動警察パトレイバー EZY File1』が初登場。監督は出渕裕、声の出演は上坂すみれ、戸谷菊之介、小清水亜美、ほか。
9位には、K-POPグループ・Stray Kidsのワールドツアーに密着した『Stray Kids : The dominATE Experience』が初登場。監督はアデルやテイラー・スウィフトら世界的アーティストたちのライブ映像を手がけてきたポール・ダグデイル。
また、既存作品では5位の『SAKAMOTO DAYS』が累計で動員157万人、興収21億円を突破した。
■全国映画動員ランキングトップ10（5月15日〜17日）
1（2↑）ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー（公開週4）
2（1↓）プラダを着た悪魔２（3）
3（3→）名探偵コナン ハイウェイの堕天使（6）
4（NEW）正直不動産（1）
5（4↓）SAKAMOTO DAYS（3）
6（NEW）君のクイズ（1）
7（6↓）ひつじ探偵団（2）
8（NEW）機動警察パトレイバー EZY File 1（1）
9（NEW）Stray Kids : The dominATE Experience（1）
10（5↓）劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編（2）
※11（NEW）トップガン 40th Anniversary「トップガン マーヴェリック」（1）